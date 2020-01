Guide Dragon Ball Z Kakarot Substory – Où trouver de grands poissons énergétiques, des tomates royales, des maristones et des carottes

La plupart des sous-histoires de Dragon Ball Z Kakarot sont simples. Vous avez juste besoin de parler à un personnage, de voler quelque part, de battre des crétins et de récupérer votre récompense. Cependant, certains d’entre eux ne sont pas aussi simples.

Parfois, lors de votre aventure super saiyan, vous devrez trouver des objets cachés, rechercher des matériaux spécifiques ou échanger ce dont vous avez besoin. Nous ne savons pas toujours où obtenir toutes ces choses, nous avons donc répertorié ci-dessous toutes les sous-histoires avec lesquelles nous avons eu du mal – et comment les terminer.

Like a Different Person Substory – où trouver une carotte dans Dragon Ball Z Kakarot

Pendant le premier entracte, vous pouvez commencer la sous-histoire de Like a Different Person avec Chi Chi et le Ox King chez Goku.

Trouver la viande pour la quête est assez facile, mais vous n’avez peut-être pas encore rencontré de carotte.

Pour en obtenir gratuitement, ouvrez la carte du monde et dirigez-vous vers Olive Village dans la région d’East Ravine. Il y a ici un champ dont vous pouvez saisir quelques-uns.

Tough Break for Turtle Substory – où trouver l’agriculteur et comment échanger du Great Energetic Fish contre une Royal Tomato

La tortue n’est-elle pas charmante? Quand il vous demande de prêter une nageoire pour remplir le réfrigérateur de la Kame House, il faut un cœur de pierre pour refuser. Cependant, c’est l’une des quêtes les plus difficiles que nous ayons rencontrées.

Tout d’abord, vous devez vous rendre dans la région des montagnes du sud-est pour trouver l’agriculteur au milieu de la carte.

Ensuite, pour obtenir la Royal Tomato, il demande en échange de grands poissons énergétiques.

Il n’est pas très clair que vous ne tirez pas cela de la pêche à la queue! Ce que vous devez faire, c’est retourner dans la région de Kame House et vous diriger vers la ville voisine sur une autre île.

Ici, j’ai trouvé un homme criant au sujet du grand poisson énergique. Pour mettre la main sur certains, cherchez où se trouvent des oiseaux qui planent au-dessus de la mer, puis volez sous la surface. Volez à travers les groupes de poissons nageurs et vous devriez collecter de grands poissons énergétiques, ainsi que des œufs de poisson.

Continuez ainsi jusqu’à ce que vous ayez les 10 pièces nécessaires. Retournez ensuite chez le fermier et récupérez la tomate royale pour obtenir ce dont vous avez besoin pour terminer la quête.

Tourists in Trouble Substory – où trouver le Maristone

Plus tard dans l’arc Namek, il y a une sous-histoire avec un élément caché très effrontément: une Maristone.

Une fois que vous avez pris la quête des touristes étrangers, dirigez-vous vers la zone indiquée sur votre carte.

Essayez comme vous pourriez, il n’y a pas de Maristone dans le cercle – ou y en a-t-il? Au centre de la zone, utilisez votre Dash à grande vitesse en vol pour détruire la petite colline. Une fois qu’elle a été élevée au sol, vous pourrez trouver la boule violette qui contient la Maristone.

Vous pouvez ensuite retourner chez les touristes étrangers.

