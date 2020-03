Guide Nioh 2: Conseils de démarrage essentiels pour vous aider à ne pas mourir

Apprendre à défier la mort (encore)!

Nioh 2 est l’une de ces suites qui est plus axée sur la construction au sommet de la fondation de son prédécesseur que sur sa réinvention complète. Le système de combat, la structure générale et la progression du jeu sont presque identiques à l’original, mais mécaniquement, c’est beaucoup plus complexe. Alors que vous plongez dans ses premières heures, vous allez probablement vous poser des questions sur la façon de maîtriser ses nouvelles mécaniques et de ne pas mourir autant; c’est pourquoi vous êtes ici, après tout.

Dans la fonctionnalité ci-dessous, je décris plus en détail les nouveaux systèmes et mécanismes les plus importants ajoutés à Nioh 2, ainsi que des conseils pour vous aider à mieux comprendre comment les utiliser. Les nouveaux arbres de compétences sont un peu rares au début, mais à bien des égards, ils ne sont qu’une version plus facile à lire de la table de compétences du jeu précédent. D’un autre côté, les pouvoirs Yokai sont beaucoup à prendre au début, mais ils sont suffisamment similaires à la forme d’arme vivante de Nioh 1, que les capacités supplémentaires auxquelles vous avez accès ne sont pas trop difficiles à maîtriser après quelque temps.

Je propose également des conseils généraux de combat pour vous aider à vous remettre en forme. L’élément le plus crucial du jeu est le Ki Pulse, qui est un mécanisme de base que je souligne ci-dessous. Il exige une diligence supplémentaire pour s’exécuter pendant que vous anticipez rapidement votre prochain mouvement dans un combat, donc il faut un certain temps pour s’y habituer. Vous devez toujours garder un œil sur votre Ki et effectuer toutes les techniques de Ki Pulse possibles pour vous assurer d’avoir suffisamment pour survivre.

Il y a beaucoup de choses importantes à considérer lors de la lecture de Nioh 2. Si vous recherchez quelque chose de spécifique, assurez-vous de cliquer sur la table des matières de cette fonctionnalité pour déterminer ce que vous voulez savoir:

Table des matières

Comme mentionné, Nioh 2 est construit sur les fondations du premier jeu, ce qui signifie que ses systèmes de base – comme les positions des armes, le poids de l’armure et Ki, pour n’en nommer que quelques-uns – fonctionnent tous de la même manière. J’ai évité d’entrer dans trop de détails sur ces sujets, car ils sont généralement évidents ou sont expliqués dans le didacticiel d’ouverture.

