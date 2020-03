Guide Pokemon Go Thundurus: meilleurs compteurs et conseils de combat

Un nouveau Pokémon légendaire est arrivé dans Pokemon Go. Thundurus, l’une des trois forces légendaires de la nature de la région d’Unova dans Pokemon noir et blanc, apparaît maintenant dans des batailles de raid cinq étoiles, ce qui en fait votre première chance d’en capturer une dans le jeu mobile de Niantic.

Thundurus ne sera disponible dans les batailles de raid que pour un temps limité, vous devrez donc agir rapidement si vous espérez en ajouter un à votre collection. Si vous avez besoin d’aide pour capturer le Pokémon Bolt Strike avant qu’il ne quitte le jeu, nous avons rassemblé quelques conseils sur la façon de combattre et de capturer Thundurus ci-dessous.

Compteurs et faiblesses de Thundurus

Thundurus est un type double électrique / volant, ce qui signifie qu’il n’est sensible qu’à deux types de Pokémon: Rock et Ice. Rampardos, Tyranitar, et Rhyperior sont tous d’excellents choix à utiliser lors de la lutte contre Thundurus; ce dernier en particulier sera très utile si vous avez appris Rock Wrecker lors de la journée communautaire de février. De même, le Pokémon Rock Légendaire Terrakion est un autre excellent compteur si vous pouviez en attraper un alors qu’il était en Raids plus tôt cette année.

Quant à Ice Pokemon, Mamoswine et Glaceon sera votre meilleure option. Le premier en particulier est un excellent choix grâce à son typage HP et Ground élevé, qui réduira les dégâts des attaques électriques de Thundurus. Si vous n’avez pas encore de Glaceon, vous pouvez rapidement en ajouter un à votre équipe en utilisant l’astuce de nommage Évoli.

Il y a quelques autres choses à garder à l’esprit face à Thundurus. Alors que les attaques de type terrestre infligent généralement des dégâts super-efficaces contre les Pokémon électriques, Thundurus fait également partie du vol, ce qui atténue cet avantage. Thundurus peut également connaître le mouvement de combat Brick Break, qui infligera des dégâts super efficaces contre Rock Pokemon. Tyranitar est particulièrement sensible à ce mouvement car il est de type Rock / Dark, tous deux faibles en Combat.

