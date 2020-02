Guide transfère Pokémon brillant Pokémon GO vers Pokémon Sword Shield

Accueil Pokémon permettra à l’avenir de transférer nos créatures de Pokémon GO vers ce service dans le cloud, pour les avoir en toute sécurité. Il n’a pas encore été expliqué comment cela fonctionnera, ni si nous pouvons les transférer vers un autre jeu compatible, tel que Pokémon Let’s Go ou Pokémon Sword and Shield. Le fait est qu’à partir de MAINTENANT, vous pouvez transférer des choix intéressants, comme c’est le cas avec ces brillants / variocolor qui sont si difficiles à obtenir dans Pokémon Sword and Shield. Comment? Nous l’expliquerons ci-dessous!

Comment passer votre Pokémon Shiny, ou Melmetal, de Pokémon GO à Pokémon Sword and Shield

Nous nous concentrerons sur brillant / variocolor, ou Melmetal, bien que la vérité soit qu’il sert avec n’importe quel Pokémon, tant qu’il appartient à la première génération, il peut donc ne pas être aussi intéressant avec d’autres Pokémon. Pour cela, vous aurez besoin des éléments suivants:

Comme nous l’avons dit, la première chose à faire est une copie de Pokémon: Allons-y, Pikachu! / Allons-y, Évoli! avec un jeu qui a atteint Fuchsia City, où vous trouverez le GO Park, un endroit qui permet le transfert de Pokémon GO vers Pokémon: Let’s Go, quelque chose qui nous a surtout aidé pendant cette période à obtenir les mystérieuses boîtes qui, une fois ouvertes dans Pokémon GO, n’arrêtent pas d’apparaître successivement Meltan pendant 30 minutes. Saviez-vous que vous pouvez transférer à la fois Meltan et sa puissante évolution, Melmetal, vers Pokémon Sword and Shield? C’est quelque chose que nous verrons également. Nous vous rappelons que pour obtenir Melmetal, vous devrez obtenir 400 bonbons Meltan dans Pokémon GO, ce qui n’est pas compliqué à réaliser, car nous pouvons obtenir l’une de ces boîtes mystérieuses trois jours après l’avoir ouverte dans Pokémon GO.

Une fois que nous avons localisé GO Park dans Pokémon: allons-y dans la ville de Fuchsia, tout ce que nous avons à faire est de connecter Pokémon GO à notre Nintendo Switch. C’est assez simple: il suffit de:

Activez le bouton Bluetooth de votre mobile Accédez au menu de configuration Pokémon GOP, cliquez sur la section «Nintendo Switch» et attendez Dans Pokémon: Allons, appuyez sur le bouton Options Accédez à la section de connexion Pokémon GO Acceptez l’option de créer un lien vers un compte Pokémon GO Ensuite, recherchera votre mobile et vous demandera si vous souhaitez vous connecter à votre compte Pokémon GO

Ensuite, tout ce que nous avons à faire est parler au gestionnaire du parc GO et cliquez sur la première option: «Transférer Pokémon».

Maintenant, nous allons devoir aller sur notre mobile, et vous verrez que dans la section Pokémon de Pokémon GO il y a maintenant une icône avec la forme de Nintendo Switch: c’est ici que nous pouvons sélectionner la créature que vous aimez le plus, tant qu’il est de la première génération. La dernière chose que vous devrez faire dans ce jeu vidéo est de parler à nouveau avec le gestionnaire du parc GO, de lui dire que vous souhaitez accéder au parc où le Pokémon que vous avez transféré, le trouver et le capturer, ce qui ne devrait pas vous coûter trop cher. Et ne vous inquiétez pas si cela vous échappe, car vous pouvez répéter la réunion autant de fois que vous le souhaitez.

Enfin, pour passer votre tout nouveau Pokémon brillant de Pokémon GO à Pokémon Sword ou Pokémon Shield, vous n’aurez qu’à accéder à Pokémon Home depuis Nintendo Switch (que vous ayez un compte gratuit ou payant), et effectuez ces étapes simples:

Voir aussi

Entrez l’option Pokémon de Pokémon HomeSélectionnez Pokémon: Allons dans la case où votre brillant, varicolore ou le Pokémon que vous vouliez transférer a été enregistré Faites glisser le Pokémon de la boîte Let’s Go, vers la maison Pokémon Enregistrez à nouveau les modifications, dans le dans le menu principal, accédez à l’option Pokémon et sélectionnez Épée Pokémon ou Bouclier Pokémon Faites glisser le Pokémon brillant de la boîte d’accueil Pokémon, vers laquelle vous voulez Épée ou Bouclier Vous serez averti que vous avez Pokémon marqué d’un point d’interrogation; Fondamentalement, ce qui se passera, c’est qu’ils ne pourront pas retourner dans Pokémon: Allons-y. Allez dans Pokémon Épée ou Bouclier et profitez de votre nouveau Pokémon brillant! Ou d’un Melmetal tout-puissant!

L’un des Rhyhorn brillants que nous avons attrapés pendant la journée communautaire. Tous les Pokémon transférés de Pokémon GO ont cette belle description.

Dire qu’obtenir des Pokémon brillants dans le jeu mobile est tâche simple si vous avez pu participer à une journée communautaire, comme ce fut le cas avec le récent dédié à Rhyhorn, mais nous avons également eu des jours précédents de la communauté dédiée à des Pokémon de première génération très intéressants, et vous pouvez supposer que nous en aurons dans le futur, sauf que, heureusement, d’ici là, cela peut Pokémon Home permet déjà de transférer directement depuis Pokémon GO, et nous n’avons pas besoin de cette connexion avec Let’s Go limitée à la première génération. Et grâce à la récente journée de la communauté Pokémon GO, nous avons atteint notre brillant Rhyperior dans Pokémon Sword and Shield!

Pour vous faciliter la tâche, nous avons créé cette vidéo où nous expliquons l’ensemble du processus

Tutoriel vidéo: transférer Pokémon Shiny / Melmetal de Pokémon GO à Pokémon Sword and Shield

Connexes