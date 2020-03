Guides et astuces pour traverser les animaux: que faire, comment gagner de l’argent, débloquer des bâtiments, etc.

Vous vous êtes donc retrouvé à choisir l’étreinte paisible de vivre sur une île déserte dans Animal Crossing: New Horizons. Mais si vous avez lu l’introduction, vous avez probablement beaucoup de questions sur la façon de tirer le meilleur parti de votre temps dans une journée. Et si vous êtes un vétéran d’Animal Crossing, vous pourriez également être curieux de savoir ce que vous devez faire pour accéder à certains des outils, utilitaires et magasins les plus connus de la série. Heureusement, nous vous avons couvert une multitude de guides répondant à certaines des plus grandes questions que vous avez probablement sur le jeu jusqu’à présent.

Ci-dessous, vous trouverez des liens vers tous nos guides et vidéos Animal Crossing: New Horizons. Si vous êtes plus curieux de nos réflexions sur le jeu, assurez-vous de lire notre critique en cours. Sinon, lisez la suite!

Que faire le premier jour

Animal Crossing: New Horizons – Tout ce que vous devez faire le premier jour

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Nous avons décrit tout ce que vous devez faire dès le premier jour sur votre nouvelle île afin que vous puissiez maximiser vos premiers progrès. Vous pouvez consulter notre fonctionnalité ou regarder la vidéo ci-dessus pour une ventilation de toutes les tâches essentielles.

Comment obtenir une pelle

Vous mettez la main sur de nombreux outils dans Animal Crossing, mais l’un des plus importants est la pelle. Il n’est pas nécessairement clair comment l’obtenir au début ou s’il existe une recette pour le fabriquer, nous avons donc décrit les étapes de notre guide de pelle rapide. Cela prend un peu de temps, mais ne vous inquiétez pas; vous creuserez des trous en un rien de temps!

Choses que vous devriez faire tous les jours

11 choses que vous devriez faire tous les jours dans Animal Crossing: New Horizons

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En ce qui concerne Animal Crossing, la cohérence est la clé du succès, nous avons donc dressé une liste de choses que vous devriez faire chaque jour. Dans la vidéo ci-dessus, le producteur de vidéos GameSpot Jake Dekker vous guide à travers 11 choses que vous devriez faire chaque jour dans Animal Crossing.

Conseils essentiels à suivre

13 conseils essentiels pour traverser de nouveaux horizons avec les animaux

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Si vous débutez, voici 13 conseils essentiels allant des tâches quotidiennes que vous ne voudrez pas oublier aux conseils sur la façon d’attraper certains des insectes les plus rusés. Donnez-lui une montre si vous voulez un aperçu général des choses que vous devez rechercher lorsque vous jouez à Animal Crossing: New Horizons.

Guides de construction: comment déverrouiller ces emplacements clés

Comme les jeux précédents, Animal Crossing: New Horizons vous oblige à accomplir certaines tâches pour débloquer de nouveaux emplacements sur l’île. Nous avons compilé des guides pour vous expliquer comment créer et mettre à niveau certains des emplacements clés du jeu.

Comment gagner de l’argent rapidement

Gagnez de l’argent RAPIDEMENT dans Animal Crossing: New Horizons

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

Il existe de nombreuses façons de gagner de l’argent dans Animal Crossing: New Horizons, mais si vous voulez maximiser les profits, voici quelques conseils pour faire une tonne de cloches. La vidéo ci-dessus couvre les stratégies de pêche et de capture d’insectes, les îles désertes et le marché Stalk.

Compléter votre Critterpedia: Bugs And Fish Guides

Si vous êtes du genre à adorer attraper des insectes et des poissons à Animal Crossing et que vous êtes prêt à tout pour les obtenir, alors vous cherchez probablement une ressource compilant chacun d’eux que vous pouvez obtenir dans Animal Crossing: Nouveaux horizons. Comme vous, nous sommes tout aussi intéressés à attraper chaque bestiole, nous avons donc compilé de longues listes contenant toutes nos découvertes jusqu’à présent, où et quand vous pouvez les attraper, et même pour combien vous pouvez les vendre. Ajoutez un signet à chacun de nos guides, car nous travaillerons 24h / 24 pour compléter nos collections afin que nous puissions vous fournir toutes les données dont vous avez besoin pour attraper chaque insecte et chaque poisson.

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.