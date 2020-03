Guilty Gear Strive confirme deux autres personnages de retour

Guilty Gear Strive a une nouvelle bande-annonce, et elle apporte avec elle deux autres personnages. Les derniers personnages présentés sont, dans la tradition de Guilty Gear, un couple – Millia Rage et Zato-1. Millia attaque toujours avec ses cheveux, tandis que Zato-1 peut invoquer des ombres pour se battre pour lui.

La bande-annonce montre comment ces deux personnages s’inscrivent dans le style artistique de Guilty Gear Strive et comment leurs mouvements ont été adaptés au nouveau jeu. Les fans de longue date de la série verront probablement des attaques familières ici.

Vous pouvez les regarder tous les deux en action ci-dessous.

Millia et Zato-1 ne devraient pas apparaître dans la prochaine bêta fermée du jeu, qui débutera le 16 avril.

Guilty Gear Strive arrive sur PlayStation 4 et dans les arcades plus tard en 2020. Les autres combattants confirmés pour le jeu jusqu’à présent sont Sol Badguy, Ky Kiske, May, Faust, Potempkin, Chipp Zanuff et Axl Low.

