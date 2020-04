Gun Crazy montre son action frénétique dans un gameplay intense

Avec un blaster dans la main droite et un cyber poing serré dans la gauche, le protagoniste de Gun Crazy arrive, le titre développé par Ritual Games et publié par Ratalaika, qui nous apporte un gameplay vidéo 15 minutes, quelques jours avant le lancement du jeu dans l’eShop Nintendo Switch. Si vous voulez voir comment cette policière les dépense, au cours de son voyage à travers des niveaux infestés de monstres de toutes formes et couleurs, continuez à descendre.

Gun Crazy – Premier tir puis fessée

Une action de défilement latéral frénétique en 2D, des coups de feu et des bosses nous attendent dans ce titre d’arcade au style rétro audacieux. L’approche semble assez simple: nous devons aller de l’avant et ne pas être tués. Pour cela, on peut sauter, tirer et frapper aux ennemis. Tout dépend, bien sûr, de la distance à laquelle ils se trouvent. Ce qui n’est pas si clair, c’est si ce sera si simple lorsque nous affronterons boss de jeu, car il semble que ceux-ci ont quelque chose à dire de plus que le reste des ennemis.

Voir aussi

Comme nous le savions déjà il y a quelques jours, Gun Crazy arrivera sur le Nintendo Switch eShop le vendredi 1er mai prochain, et il le fera avec un prix de 4,99 $. Un jeu qui semble avoir tous les ingrédients identifiables dans les titres qui viennent de la main de Ratalaika: simplicité, gameplay et fun. As-tu envie

Source

Connexes