Gustavo Santaolalla prêt pour la dernière série d’entre nous

Gustavo Santaolalla devrait revenir pour l’adaptation HBO de The Last Of Us. Neil Druckmann, le co-créateur de la série, a confirmé la nouvelle via Twitter. Druckmann a salué Santaolalla pour son “incroyable talent musical”. En tant que compositeur primé aux Oscars, Santaolalla a produit de la musique pour Brokeback Mountain, Narcos: Mexico et le documentaire sur le crime réel de Netflix, Making A Murderer.

Santaolalla a été nominé par VGX et Bafta Games Awards pour le score du jeu. Dans le tweet, Druckmann a déclaré: “Santaolalla se joint à nous pour amener The Last of Us à HBO!” Ainsi, Santaolalla offrira ses services musicaux à l’adaptation télévisuelle, signe prometteur que HBO offrira une adaptation digne du jeu acclamé par la critique.

Comptons ce que nous savons maintenant. Une liste de personnages a été confirmée, et Craig Mazin fait équipe avec Druckmann. Avec ces dernières nouvelles du retour de Gustavo Santaolalla, c’est un bon signe que cette adaptation va dans la bonne direction.

Dans d’autres nouvelles, Neil Druckmann a annoncé les premiers personnages définis pour l’adaptation. Le codirecteur du jeu travaille avec le créateur de Tchernobyl, Craig Mazin, pour transformer le jeu post-pandémique en une série télévisée. Il ne sera pas surprenant que la liste restreinte comprenne des personnages majeurs notables. Dans un article de Druckmann, tout en citant sur Twitter un article de HBO sur la Journée internationale de la femme, il a déclaré: “Et maintenant, vous avez Ellie, Riley, Tess, Marlene, Maria, [redacted], et quelques autres! “

Le mystère du nom à quatre lettres caviardé pourrait avoir une variété de résultats. D’abord et avant tout, il y a Joel, et il y a aussi Dina, l’intérêt amoureux d’Ellie vu dans les bandes-annonces de The Last Of Us 2. De plus, il y a aussi Anna, la mère d’Ellie, invisible dans The Last Of Us.

