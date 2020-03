Gustavo Santaolalla sera également compositeur pour la série The Last of Us

Le dernier d’entre nous était l’une des meilleures exclusivités que le Playstation 3 Il aurait pu, et dans l’ensemble, l’un des meilleurs jeux vidéo sur le marché, et il y a de nombreuses raisons derrière cela. En plus de son excellent récit, de ses personnages attachants, de sa conception de niveaux et, bien sûr, d’un gameplay qui semblait assez avancé pour l’époque, la bande originale accompagnant ce chef-d’œuvre était également digne de reconnaissance. Cela est dû au talent de son compositeur, Gustavo Santaolalla, qui en plus de prêter ses talents musicaux à la suite, participera également à la série de HBO.

L’information vient de rien de plus et rien de moins que le directeur du jeu, Neil Druckmannqui à travers Twitter Il a partagé la bonne nouvelle avec nous:

Eh bien, c’est excitant! Au-delà de prêter son incroyable talent musical à The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla se joint à nous pour amener The Last of Us à HBO!

– Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) 11 mars 2020

C’est excitant! En plus de prêter son incroyable talent musical à The Last of Us Part II, Gustavo Santaolalla se joindra à nous pour amener The Last of Us à HBO! »

Pour le moment, nous n’avons pas plus de détails sur ce futur projet, mais nous savons qu’il couvrira en partie l’histoire de Joel et Ellie, cela a été «confirmé» par l’un des scénaristes de la série.

Source: Neil Druckmann

.