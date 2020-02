GWENT, le jeu de cartes Witcher, arrivera bientôt sur Android

Sans aucun doute, le meilleur moment pour GWENT: The Witcher Card Game pour faire à nouveau du bruit est maintenant, car la popularité de la franchise a augmenté après le succès de la série Netflix et le public veut savoir tout ce qui a à voir avec cela, y compris des livres et des jeux. Dans ce contexte, CD Projekt RED n’a pas raté l’occasion et les débuts du jeu de cartes inspiré de l’histoire de Geralt de Rivia sont très proches de se produire sur Android.

Après avoir sorti des versions sur PS4, Xbox One et PC, GWENT: The Witcher Card Game est prêt à faire de même sur Android et à conquérir la large base d’utilisateurs d’appareils qui utilisent ce système d’exploitation Google. Selon une publication publiée dans le compte officiel du jeu sur Twitter, GWENT: The Witcher Card Game fera ses débuts sur appareil Android le 24 mars et la préinscription est maintenant ouverte pour ceux qui souhaitent être parmi les premiers à l’essayer.

GWENT: The Witcher Card Game a gagné une fidèle légion de fans car en plus d’avoir du contenu des jeux développés par CD Projekt RED, ce jeu s’est démarqué par son offre gratuite et bien équilibrée qui fournit un système de progression équitable.

