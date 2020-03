Gwent, le jeu de cartes Witcher, lance bientôt une version bêta fermée sur Android

Le test a tous les modes et fonctions, et permet de transférer la progression vers le jeu final.

De moins en moins pour l’arrivée de Gwent sur les appareilsAndroid. Le jeu de cartes gratuit deThe WitcherIl est sur les autres plates-formes depuis un certain temps maintenant, et récemment, ses créateurs ont annoncé leur date de sortie Android d’ici la fin de ce mois. Cependant, tout le monde n’aura pas à attendre si longtemps pour jouer à Gwent sur son téléphone.CD Projekt REDvient d’annoncerune bêta fermée du jeupour la même semaine

Bien que le jeu se termine officiellement le 24, les responsables de Gwent ont voulu faire quelques tests pour ouvrir la voie à sa première. Ace,10 mars prochaindémarrer une version bêta fermée de Gwent sur Android,avec tous les modes de jeu disponibles, toutes les fonctions activesEt bien, tout ce que je vois dans la version finale qui sort dans quelques semaines.

Pour accéder à cette bêta ferméeIl vaut la peine de s’inscrire sur le site Web du jeu – voici le lien – indiquant l’appareil que vous possédez, et ayantun compte GOG, la plateforme numérique du studio polonais. De la société soulignent queles demandes de clés seront traitées par ordre d’arrivée, alors n’hésitez pas à vous inscrire maintenant si vous souhaitez accéder à la bêta fermée de Gwent.

Aussitous les progrès réaliséspendant cette version bêta, soyez lié au compte GOG utilisé, doncêtre transféré au jeu finalQuand je pars à la fin du mois. Si vous vouliez plus de propositions comme ce jeu Witcher, voici une liste des jeux de cartes et de stratégie les plus appréciés.

