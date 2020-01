Gylt Dev compare les stades aux «premiers jours de la vapeur» et adore les développer

Google Stadia a connu une période de lancement mouvementée, et les critiques, y compris la nôtre, ont été largement appréhendées. Mais le système a un grand fan de Raul Rubio, PDG et directeur créatif de Tequila Works, le studio derrière le jeu d’horreur exclusif Stadia Gylt.

S’adressant à Gamesindustry.biz, Rubio a déclaré que le développeur avait été contacté par Google deux ans avant le lancement du système, et a déclaré que le studio avait “un dialogue très ouvert et honnête” avec Google. Il dit que Gylt était, en fin de compte, la “production la plus fluide pour un jeu Tequila Works”. Les titres précédents du studio incluent Deadlight, Rime et Groundhog Day: Like Father, Like Son.

Rubio dit qu’il “n’a que de bons mots” au sujet de l’équipe derrière Stadia, disant qu’ils étaient “très mains libres” et ont laissé le studio fonctionner de manière autonome. Il dit que même si Google a partagé beaucoup de données, il ne s’est pas concentré sur les ambitions artistiques du jeu lorsqu’il a fourni des notes: “la plupart du temps, c’était des faits, comme l’endroit où les gens se retrouvaient coincés dans le jeu.”

Rubio dit qu’il a été impressionné par Stadia et la façon dont il fonctionne quel que soit votre matériel, grâce à la technologie de streaming. “Ça va aller mieux”, dit-il. “En fait, un jour, quand nous regarderons en arrière, les gens se demanderont pourquoi les gens remettaient en question le streaming. Je ne parle pas de Stadia en particulier. Je parle du streaming en général.”

S’adressant aux plaintes, Rubio dit qu’à son avis, “c’est comme les premiers jours de Steam en ce sens que c’est à ce moment-là que les gens se plaignaient que le téléchargement était trop long … (et que) le prix était exactement le même comme un jeu en boîte. “

Il dit également qu’il existe “de nombreuses fonctionnalités super cool qui ne sont pas encore actives” pour Stadia. Les fonctionnalités auxquelles Rubio fait référence ne sont pas encore claires, mais nous espérons en savoir plus sur les ambitions de Google pour Stadia en 2020.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Gylt sur Google Stadia | GameSpot Live

GameSpot peut obtenir une commission sur les offres de vente au détail.