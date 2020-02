Habillez votre interrupteur avec ces autocollants Premium Animal Crossing: New Horizons

Controller Gear – la même société derrière les skins Animal Crossing pour Nintendo Switch – a également créé deux ensembles de décalcomanies “authentiques et sous licence officielle” basés sur la sortie prochaine, Animal Crossing: New Horizons.

Les deux ensembles sont décrits comme étant parfaits pour tout fan d’Animal Crossing et sont disponibles sur Amazon pour 6,99 $ US chacun. Tout comme ses peaux pour Switch, ces autocollants sont résistants aux rayures, faciles à appliquer, faciles à enlever et ne laissent aucun résidu collant.

Comme vous pouvez le voir, un ensemble comprend des modèles 3D de personnages comme Isabelle, les Nooklings et K.K. Slider, et l’autre ensemble est une illustration stylisée, comprenant le même lot d’animaux.

Ces autocollants peuvent être appliqués sur des blocs-notes, des bouteilles d’eau, des téléphones, des ordinateurs portables, des planches à roulettes et même votre Nintendo Switch – ou au moins le dock. Que pensez-vous de ces autocollants Animal Crossing? Dites-nous ci-dessous.

.