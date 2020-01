Habu Kazumasa parle brièvement de l’avenir des jeux

En octobre 2019, il a atteint Nintendo Switch Digimon Story Cyber ​​Sleuth: édition complète et ce même 2020 l’hybride recevra Digimon Survive, le jeu qui se veut le début d’une nouvelle saga de titres de créatures numériques. Cependant, de nombreux joueurs se sont demandés dans quelle direction ils continueront avec le développement de futurs titres et maintenant Habu Kazumasa, producteur de jeux de cette franchise, a répondu à cette question, suivant ainsi la ligne de questions des fans dont il partage les réponses via le compte Twitter officiel dédié aux jeux vidéo de cette saga.

Habu Kazumasa rend brièvement compte de l’avenir des différentes saga de jeux Digimon

C’est grâce au compte Twitter officiel des jeux vidéo Digimon que Habu Kazumasa a brièvement expliqué quel est le plan futur qu’ils ont à Bandai Namco concernant les futurs jeux Digimon:

Quel est votre plan pour les futurs genres de jeux vidéo Digimon? Voulez-vous vous concentrer sur un ou voulez-vous explorer de nouveaux genres?

Ces dernières années, nous avons rencontré des spécifications de plates-formes qui nous ont obligés à renforcer l’équipe de développement et, pour cette raison, nous avons dû prolonger la période de développement. En conséquence, nous n’avons pas pu vendre de jeux pendant un certain temps.

Pour le processus de développement des futurs jeux, nous organisons plusieurs lignes de titres et plusieurs équipes de développement. Nous utilisons Digimon Story comme noyau, et nous travaillons sur les nouveaux mondes Digimon, faisant du lancement de la série Survive un succès, afin de maintenir un rythme continu de production de jeux Digimon.

En plus de cela, en tant que nouveau défi, je voudrais envisager de créer un jeu multijoueur en ligne. Nous organisons toujours le processus du système de développement, ce qui prendra un certain temps, mais j’espère que vous l’attendez avec impatience!

