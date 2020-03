Hacker découvre que God Of War Villain vous donne le doigt du milieu secret

Parfois, vous devez juste renvoyer quelqu’un, même s’il ne peut pas vous voir. Ils vous ont peut-être coupé la circulation. Peut-être qu’ils ont pris ta place sur le parking. Peut-être qu’ils ont fait une troisième chose impliquant une voiture. Ou, comme c’est le cas dans 99% des cas, ils vous ont peut-être poussé d’une falaise.

Kratos a été à l’autre bout d’un majeur secret tout le temps dans God of War en 2018, et les joueurs n’étaient pas plus sages. Le développeur de jeux et hacker Lance McDonald a récemment découvert, via son propre piratage de caméra personnalisé, que lorsque Kratos pousse Baldur, le principal antagoniste du jeu, d’une falaise après leur premier combat au début du jeu, il lance deux gros doigts alarmants en chemin vers le bas.

Dans la version régulière de la scène, la caméra ne suit pas Baldur dans le ravin rocheux, mais McDonald a utilisé son mod de caméra pour courir après le corps pas si mort de Baldur et a découvert qu’il retournait avec enthousiasme l’oiseau à Kratos près de la fin de son plomb.

Dans un e-mail à Kotaku, McDonald a expliqué comment son hack de caméra fonctionnait.

“La caméra exploite du code de débogage restant dans le jeu que j’ai fortement modifié, puis ajouté un nouveau code [to] l’écran de pause du jeu, qui me permet de contrôler le déroulement du jeu pour ralentir les fonctions de pause / pause, »a-t-il déclaré. “Mon code modifié me permet d’activer et de désactiver mes modifications en appuyant sur certaines combinaisons de boutons sur l’écran de pause.”

Le hack, qu’il n’a mis en place que plus tôt cette semaine, aurait été opérationnel l’année dernière si ce n’était pour «déboguer le code en remplaçant les boutons normaux utilisés pour naviguer dans les écrans de pause / équipement, ce qui a cassé le gameplay assez sévèrement».

En fin de compte, cependant, cela en valait la peine, ne serait-ce que pour capturer le majestueux majeur de Baldur planant vers le ciel dans toute leur gloire provocante. Dieux nordiques et grecs: ils sont vraiment comme nous!

Kotaku a contacté Sony pour plus d’informations sur les deux oiseaux qui ont paradoxalement volé le plus haut en tombant d’une falaise, mais la société n’a pas encore répondu à cette publication. Cependant, un développeur de God of War a reconnu la découverte de McDonald’s: le directeur du jeu Cory Barlog.

«Cory Barlog m’a tweeté un emoji de cœur», a déclaré McDonald.

