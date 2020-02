HAL Laboratory fête ses 40 ans et c’est sa célébration

Il est clair que certaines des entreprises qui sont dans le monde des jeux vidéo ont déjà quelques (nombreuses) années derrière elles, comme le Great N. Cependant, cette fois, nous devons parler du développeur derrière le développement des jeux de balle rose les plus célèbres de toute l’histoire, Laboratoire HALdepuis maintenant il a eu 40 ans, et l’a célébré de plusieurs façons. Nous vous racontons tous les détails de cette célébration dans les lignes suivantes!

Le laboratoire HAL fête ses 40 ans d’activité avec style

Laboratoire HAL Il a eu 40 ans et l’a célébré, principalement, de 3 manières très spéciales. Le premier est à travers un nouvelle image dans lequel nous pouvons voir ses personnages les plus célèbres, dont vous pouvez voir le make-off dans la vidéo ci-dessus. Deuxièmement, ils ont également ouvert un nouvelle page web où l’on peut revoir sa carrière tout au long de toutes ces années (auxquelles vous pouvez accéder à partir de ce lien), mais il convient de noter qu’il est en parfait japonais, donc nous pouvons ne rien comprendre si (évidemment) nous ne connaissons pas la langue. Enfin, un nouveau code pour Super Kirby Clash, le jeu gratuit de Nintendo Switch, grâce auquel nous pouvons obtenir des objets qui nous aideront à progresser dans le jeu. Bien sûr, le code “HALLABORATORY” sera disponible pendant toute une année, du 21 février 2020 au 21 février 2021, donc il y a plus qu’assez de temps pour le racheter (mais ne dormez pas sur les lauriers, que si nous la quittons, nous savons déjà ce qui se passe …).

De cette façon, nous ne pouvons que souhaiter à HAL Laboratory un joyeux 40e anniversaire et nous attendre à ce qu’ils restent dans l’industrie pendant au moins 40 ans en fournissant des titres qui restent dans la mémoire des joueurs pendant de nombreuses années.

