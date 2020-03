Half-Life 2 Devs a pensé à corriger les bugs que les speedrunners utilisent pour voir comment ils réagiraient

Capture d’écran: Valve

Il y a une grande communauté de speedrunning active autour de Half-Life 2. Et Valve en est conscient et lors d’une récente vidéo IGN a expliqué qu’à un moment donné, ils avaient pensé à patcher certains des bugs populaires que les speedrunners utilisent pour voir si les coureurs aimeraient devoir trouver de nouvelles façons de battre le jeu rapidement.

Bien qu’ils aient aimé l’idée de changer la méta de speedrunning dans le jeu, ils n’ont jamais corrigé les bugs de speedrunning, car ils ne voulaient pas déranger les joueurs qui les utilisaient pour les runs.

Cette petite information provient de la plus récente vidéo «Devs React To Speedruns» d’IGN. Adrian Finol, Robin Walker et David Speyrer étaient tous des programmeurs qui ont travaillé sur Half-Life 2 et dans la vidéo qu’ils regardent comme un speedrunner utilise des bugs, des pépins et des exploits pour être le jeu entier en moins d’une heure.

En tant que fan de longue date de Half-Life, j’ai beaucoup appris sur le développement de HL2 que je ne connaissais pas auparavant.

Par exemple, Half-Life 2 à un moment donné allait avoir une physique réaliste liée au joueur. Mais la première fois qu’ils ont tourné ce sujet sur un développeur, ils sont tombés sur un mur et sont morts.

Une autre histoire a parlé du nombre de correctifs en désordre dans le code Half-LIfe 2 et le moteur source. À un moment donné, un niveau ne se chargeait pas correctement et ils ont juste ajouté du code qui a forcé le jeu à le faire. Une partie de ce code revient hanter Valve. Robin Walker a expliqué que, tout en travaillant sur Alyx, certaines parties de Source et Half-Life 2 ont été portées et que les corrections de code désagréables qu’elles ont utilisées en 2004 sont également arrivées. L’un des développeurs de la vidéo explique que tout le monde était trop nerveux pour toucher le code, sinon, quelque chose pourrait casser.

Et aussi, les développeurs sont d’accord, la section hydroglisseur depuis le début de Half-Life 2 était trop longue.

Toute la vidéo mérite d’être regardée juste pour entendre ces développeurs paniquer tandis qu’un speedrunner casse leur jeu d’une manière qu’ils n’avaient jamais vue auparavant.

