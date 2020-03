Half-Life: Alyx aurait pu être plus effrayant

Half-Life a toujours été un peu un jeu d’horreur. Alors que l’action de science-fiction exagérée a dominé le premier jeu, Half-Life 2 a pris un tour plus sombre dans son exploration d’une Terre tyrannisée, une invasion post-extraterrestre. Il a introduit des ennemis plus effrayants et plus menaçants, des mystères plus grands et plus effrayants, et a même essayé de donner aux joueurs des cauchemars avec son chapitre emblématique de Ravenholm. Maintenant, un nouveau jeu Half-Life est ici sous la forme de Half-Life: Alyx, et comme notre critique le mentionne, Alyx s’amuse certainement “à puiser dans un élément d’horreur avec lequel Half-Life n’avait joué qu’auparavant”. Comme vous vous en doutez, la VR accentue davantage ces éléments d’horreur. Mais selon le concepteur de niveaux Valve Dario Casali et le programmeur Kerry Davis, Half-Life: Alyx aurait pu être encore plus effrayant.

“Cela a commencé à être plus effrayant, c’est sûr”, a déclaré Casali à GameSpot. “J’étais très respectueux en n’essayant pas de pousser trop loin, car je ne voulais pas perdre un certain segment de personnes qui n’auraient peut-être pas pu continuer.”

Casali a raconté l’histoire d’un membre anonyme de l’équipe qui ne supporte pas d’être dans la même pièce qu’un headcrab: “Il venait juste de retirer le casque et de dire: ‘Je ne vais nulle part là-dedans!'”

Les headcrabs – les ennemis les plus emblématiques de Half-Life – sont une menace commune dans Half-Life: Alyx (et oui, ils peuvent et vont sauter sur votre visage en VR), mais quelques-uns des ennemis familiers de la série étaient trop “choquants” “en VR pour faire la coupe.

“Presque immédiatement, nous avons coupé le headcrab rapide et le zombie rapide de Half-Life 2”, a déclaré Casali. “Le choc d’avoir ce gars-là au coin de la rue et s’accroche à vous avant même que vous sachiez ce qui se passait était tout simplement trop.”

Trouver la lampe de poche dans Half-Life: Alyx.

Réduire le potentiel de peur plus désagréable est également devenu un choix de conception de niveau.

“Essayer d’éviter les sauts de peur”, a souligné Davis, “parce que les sauts de peur sont terribles en VR.”

Il s’avère que la conception d’une expérience plus accessible pour les joueurs moins expérimentés peut également aider à atténuer certains des éléments “d’horreur” les plus désagréables qu’ils voulaient éviter. Cela signifie ne pas submerger trop rapidement les joueurs avec un gameplay inconnu ou menaçant.

“Nous essayons de vous donner une introduction vraiment progressive à la mécanique”, a expliqué Davis.

La stimulation joue un rôle important à cet égard, selon Casali: “Nous avons délibérément joué avec le rythme de l’introduction d’éléments qui pourraient se sentir accablants ou angoissés, comme être approché par un ennemi pour la première fois et tirer avec une arme à feu et recharger pour le première fois. Vous obtenez l’arme et vous obtenez les munitions avant que vous ne soyez menacé.

“Nous avons vraiment reconnu que nous ne voulions pas submerger les gens dès le début.”

Casali a également cité les quatre niveaux de difficulté comme un bon moyen pour les joueurs d’ajuster ce avec quoi ils sont à l’aise.

“Le mode facile est pour les gens qui, peut-être se sentent-ils un peu intimidés ou menacés par des personnages qui sont comme, six pieds de haut”, a déclaré Casali, “Et ils jouent sur ce paramètre qui en fera, espérons-le, une expérience plus agréable pour eux . “

