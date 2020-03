Half-Life: Alyx Dev espère que le prochain match ne prendra pas 13 ans

Il y a un élément surréaliste dans la sortie de Half-Life: Alyx, car la franchise longtemps dormante était devenue un mème alors que l’attente d’un nouveau jeu après Half-Life 2: Episode 2 s’étirait de plus en plus. Maintenant que le nouveau jeu est enfin sorti, un développeur de Valve a parlé de l’écart entre les versions, et bien qu’il ne puisse s’engager sur rien, il espère que ce ne sera pas aussi long.

Robin Walker, un programmeur de longue date chez Valve, a parlé à Polygon des pressions qui accompagnent la marque Half-Life. “Half-Life 3 avait vraiment toujours besoin de répondre à la question de savoir quelle est l’opportunité, quel est le grand saut technologique que vous pensez que nous pouvons utiliser d’une manière ou d’une autre pour créer une expérience vraiment intéressante pour le joueur?”, A-t-il déclaré. “C’est une chose paralysante sur laquelle travailler.”

Half-Life: Alyx se sentait bien, dit-il, et une fois qu’ils ont eu un prototype, il était clair que ce pourrait être le prochain jeu de la série. Pour l’instant, dit-il, ce n’est pas clair quel sera le prochain match: “Nous n’avons pas pris de décision concrète sur ce qu’il faut faire ensuite, car il n’y a aucune raison de le faire. Nous pouvons attendre une semaine.”

Cependant, Walker a des raisons de penser que le prochain match n’est plus dans 13 ans. “Nous avons terminé le jeu de la manière dont vous finissez toujours le jeu en tant que développeur de jeu, c’est-à-dire que la fin est lorsque vous avez l’impression que vous savez vraiment comment créer ce jeu”, a-t-il déclaré à Polygon. Walker continua. “Je voudrais croire que nous sommes aussi bons que jamais pour construire Half-Life à ce stade, et j’espère que nous continuerons à en faire plus.”

“Je ne pense pas qu’il y aura encore 13 ans [until the next one]”, A ajouté Walker, notant qu’il aurait probablement pris sa retraite d’ici là.

Ce n’est pas la confirmation qu’une autre Half-Life commencera son développement de sitôt, bien sûr – l’avenir reste non écrit pour cette série.

Half-Life: Alyx a reçu un 9/10 dans l’avis de GameSpot. “La déception que vous avez pu ressentir au cours de sa pause de 13 ans ressemblera à de l’eau sous le pont, et d’une certaine manière, a joué sur la puissance de Half-Life: Alyx”, a écrit le critique Michael Higham. “Les noms, les visages, les objets emblématiques qui sont devenus synonymes de Half-Life ont leur place spécifique. Et si vous ne le saviez pas auparavant, vous verrez à quel point Alyx Vance – la personnalité la plus infaillible de la série- -a été tout le temps. “

