Half-Life: Alyx est maintenant disponible sur les plateformes VR!

12 longues années se sont écoulées depuis la dernière aventure de Half-Life. Heureusement, l’attente est terminée. Aujourd’hui 23 mars 2020, Half-Life: Alyx est venu sur les plateformes VR pour satisfaire la faim de tous les fans de cette série et nous réjouissons de l’arrivée du légendaire Half-Life 3.

Alyx est un titre exclusif de plates-formes de réalité virtuelle, il n’est donc jouable que si vous avez Valve Index, où le jeu est gratuit pour tous ses utilisateurs, HTC Vive, Oculus Rift et Windows Mixed Reality. De même, considérez qu’un total de 67,3 Go d’espace libre est requis sur votre disque dur pour télécharger le jeu.

Ce titre se déroule entre les événements de Half-Life et Half-Life 2, où le personnage d’Alyx et son père organisent la résistance de la Terre à The Combine, une race extraterrestre. Les responsables affirment que le jeu est une partie canonique de l’histoire, donc cela résoudra certains scénarios. De plus, il aura la même durée que Half-Life 2.

Demi-vie: Alyx. Maintenant disponible. https://t.co/NCOLWqSp3e pic.twitter.com/uHAHmSVdXg

– Valve (@valvesoftware) 23 mars 2020

Nous vous rappelons que Half-Life: Alyx ne contient pas de multijoueur et se concentre sur l’offre d’une expérience AAA complète pour les plateformes VR. De même, Valve souhaite continuer à créer des jeux Half-Life.

Via: Valve

.