Half Life Alyx ne cesse d’étonner, cette fois avec un joueur jonglant avec la réalité virtuelle

Le populaire jeu vidéo Valve permet cette option, et un fan nous le montre en vidéo.

La première de Half-Life: Alyx est venue comme une bouffée d’air frais sur la saga. Cette préquelle, conçue pour Appareils VR, a ouvert la boîte de mods pandora invitant toute la communauté à utiliser l’éditeur de niveau officiel de la société. En outre, la créativité des utilisateurs a déjà surmonté certains obstacles, comme cela s’est produit dans le cas de l’enseignant qui a enseigné les mathématiques à travers le jeu.

Maintenant le jongleur derrière l’utilisateur ChrisQuitsReality Il a publié une vidéo démontrant qu’il est possible de jongler avec Half-Life: Alyx. L’exploit est réalisé à l’aide des commandes de mouvement des mains et de nombreux objets, tels que tasses, assiettes, grenades …

L’utilisateur a capturé ses compétences de jongleurLe créateur de cette vidéo explique que jongler avec la réalité virtuelle n’est pas une tâche facile. De plus, il prétend avoir déjà essayé d’autres titres, mais les contrôles, l’adhérence et la physique n’étaient pas assez avancés pour le faire en douceur. Le travail de Soupape Il a réussi à être remarquable à cet égard et, avec au moins une heure de formation, Chris a maîtrisé la technique.

La technologie et les graphismes ont beaucoup évolué depuis la première Half-Life, cependant, ce nouvel opus parvient à capter toute son essence et à se faufiler dans le cœur des joueurs et à se retrouver dans la poche des critiques. Dans 3DGames nous lui avons attribué 10 Dans notre analyse de Half-Life: Alyx, que lui faudra-t-il pour nous conquérir tous?

En savoir plus sur: Half-Life: Alyx, VR, Valve et PC.

.