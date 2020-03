Half-Life: Alyx passe en revue tous les scores

Par Emily Gera,

Lundi 23 mars 2020 17:21 GMT

Le jeu phare VR de Valve, Half-Life: Alyx, est lancé sur Steam aujourd’hui.

Situé entre les événements de Half-Life et Half-Life 2, dans le jeu Alyx Vance et son père Eli “montent une résistance précoce à l’occupation brutale de la Terre par la moissonneuse-batteuse.” En tant qu’Alyx, vous vous engagez dans des combats, résolvez des énigmes et explorez un monde devenu abandonné grâce à une invasion extraterrestre.

Half-Life: Alyx a été annoncé pour la première fois en novembre 2019 et a rapidement conduit le casque Valve Index à se vendre dans le monde entier – bien sûr, il est également compatible avec de nombreux autres casques VR, y compris les casques Windows Mixed Reality beaucoup moins chers.

Alors, comment ça se passe? Lisez ci-dessous pour notre tour d’horizon des critiques sur Internet:

La revue VG247 – L’application killer de VR est un élément clé de l’histoire de Half-Life 5/5

Eurogamer – Recommandé

USgamer – 4.5 / 5

IGN – 10/10

PC Gamer – 92/100

Venturebeat – 80/100

Gamesradar – 4.5 / 5

Gamespot – 9/10

PCGamesN – 9/10

Chronique des jeux vidéo – 5/5

PC World – 4.5 / 5

Road to VR – 10/10

Polygone – Recommandé

Engadget – “Half-Life: Alyx ne se contente pas de rechaper ce que nous avons vu dans les jeux précédents, et cela prouve qu’il est possible de créer un titre VR long et à gros budget. ”

Ars Technica – “Le plus grand jeu d’aventure VR à ce jour – et puis certains”

Kotaku – “Half-Life: Alyx atteint des sommets incroyablement élevés tout en parvenant à être à la fois trop ambitieux et trop conservateur pour son propre bien.”

The Verge – “Ce n’est pas Valve à son apogée – mais après avoir attendu plus d’une décennie, c’est l’histoire de Half-Life que je ne savais pas que je voulais.”

