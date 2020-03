Half Life Alyx peut être vu dans trois vidéos de gameplay dans lesquelles l’action ne manque pas, les puzzles et la terreur

Le nouveau jeu vidéo d’action de Valve pour la réalité virtuelle ne pourrait pas être meilleur.

Il reste très peu de semaines pour que nous puissions enfin jouer le nouvel épisode de la saga Half Life, et rien de mieux que de profiter de trois nouvelles vidéos de gameplay de ce convoité Half Life: Alyx pour rendre l’attente plus supportable. Que pouvons-nous attendre du nouveau jeu d’action développé par Soupape? Ces vidéos offrent un bon échantillon de l’action passionnante qui nous attend dans ce jeu vidéo pour la réalité virtuelle.

Avec Alyx Vance, Half Life: Alyx nous ramène à Ville 17 juste avant les événements de la mémorable Half Life 2. Dans ce contexte, le protagoniste devra lutter contre les forces du Combine, mais aussi avec de multiples horreurs typiques de cet univers de science-fiction cette fois du point de vue de la réalité virtuelle.

Valve a déjà averti que Half Life Alyx aurait des éléments de terreur, et c’est quelque chose qui a bénéficié de l’engagement envers cette nouvelle technologie. Avec une sortie prévue pour le 23 mars, le jeu vidéo parie également sur une expérience de longue durée avec une variété de situations de jeu. Quelque chose que ces nouvelles vidéos de gameplay nous permettent déjà de comprendre avec la présence de puzzles, de tournages et de scènes plus sombres.

Le phénomène Half Life Alyx a provoqué l’épuisement de l’indice de valve dans une grande partie du monde. Ici, dans 3D Games, nous avons profité de son lancement imminent pour vous présenter également un guide rapide pour vous préparer à Half-Life: Alyx et à la nouvelle vague de réalité virtuelle. Avez-vous déjà tout ce dont vous avez besoin?

