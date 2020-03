Half-Life: Alyx Review – L’application de tueur de VR est un élément clé de l’histoire de Half-Life

Je me promène dans un hôtel abandonné dans la zone de quarantaine de City-17, en ouvrant soigneusement les portes avec mes vraies mains et en utilisant ma tête et mes yeux réels pour jeter un œil dans l’obscurité. Les excroissances organiques battent des murs, et les pustules dégoûtantes gonflent et jaillissent en s’ouvrant lorsque je passe. La scène remplit toute ma vision. J’entends des crabes se précipiter dans les bouches d’aération ci-dessus, et parfois il y a un faible gémissement d’un résident zombifié qui est marionnetté par l’un de ces poulets spatiaux. Je suis peut-être immobile dans la vraie vie, mais mon cerveau est totalement convaincu par l’illusion que je suis ici; parmi les bâtiments modernistes soviétiques, les sirènes, le bavardage radio de City-17. C’est un rêve – ou peut-être un cauchemar – devenu réalité.

Dans le monde réel, les oiseaux chantent mais il n’y a pas de bruit de mes voisins. Ils sont tous enfermés et le monde est toujours. Mon esprit est tout sauf. J’ai à peine dormi. Mes enfants jouent en bas comme si de rien n’était. Mais je sais qu’au fond, tout a changé. Mon cerveau refuse de s’arrêter. Même l’écriture est un effort. Rien n’existe maintenant, mais une appréhension et une anxiété imminentes, une peur de l’avenir à la suite d’une pandémie mondiale et des changements qu’elle pourrait apporter. Certaines de ces inquiétudes s’estompent temporairement lorsque je tire le Valve Index sur mes yeux et attache les contrôleurs à mes mains, entrant dans le monde terrifiant de Half-Life: Alyx.

Alyx a été la dernière semaine de ma vie, basculant entre ce monde de réalité virtuelle et l’horreur de notre existence réelle. Au cours d’une semaine où nous avons eu tout le temps de faire ce que nous voulons, il a été difficile de faire autre chose que de penser. Alyx est la seule chose qui a attiré mon attention, comme une bernache extraterrestre attendant au-dessus avec une bouche affamée et une langue collante.

Un préquelle à Half-Life 2, nous incarnons Alyx Vance, un combattant d’une armée de résistance cherchant à éradiquer la combinaison extraterrestre de la Terre. Cette race d’extraterrestres nazis a conquis le monde en sept heures, et Alyx n’a connu que leur règle. Son jeune cerveau a été forcé de s’adapter à ce nouveau monde, mais elle veut toujours se battre pour un avenir meilleur. Elle pense qu’il y a de l’espoir pour l’avenir, que l’avenir est ouvert à des changements positifs. Tout comme notre monde réel, qui a actuellement besoin de valeurs progressistes pour protéger nos plus vulnérables, l’avenir de la Terre pourrait être uni. C’est une force motrice avec laquelle nous pouvons tous faire preuve d’empathie.

Il n’est pas surprenant qu’Alyx soit beaucoup plus un personnage étoffé que Gordon Freeman, le protagoniste muet des jeux précédents. Enfer, Alyx était plus étoffé dans Half-Life 2 et c’était censé être le jeu de Gordon. Elle plaisante et commente les choses que vous faites, et elle plaisante avec Russel, votre gestionnaire et le créateur des gants “ Russel ” que vous utilisez pour manipuler les objets à distance, en les retournant dans les airs vers vous avec un coup de poignet . Dans un aller-retour mémorable, Russel explique le concept d’un sandwich club à Alyx, et vous pouvez immédiatement voir comment les développeurs de Campo Santo ont été mis au travail lorsqu’ils ont rejoint Valve. L’interaction entre les personnages est humaine et naturelle, rappelant comment Firewatch a rendu ses conversations radiophoniques si convaincantes.

«Convaincre» semble être le mot clé. À partir du moment où vous démarrez Alyx, vous êtes complètement fou. Vous commencez le jeu en regardant par-dessus City-17, en regardant d’énormes striders grimper sur les toits avec leurs jambes grêles et organiques. Il y a une radio à proximité sur laquelle vous pouvez pousser et pousser, manipuler l’antenne et changer la fréquence. Il y a un stylo-feutre que vous pouvez ramasser et griffonner tout ce que vous voulez sur la fenêtre à proximité. Il y a un globe à faire tourner, une créature pour animaux à nourrir et un appareil photo pour se déplacer et regarder dans le viseur. Presque tout dans ce monde peut être ramassé, déplacé, jeté ou manipulé d’une manière ou d’une autre. Mais ce ne sont pas seulement les détails granulaires qui impressionnent, c’est l’échelle impressionnante – ces striders, les énormes lignes électriques qui pendent au-dessus et l’étrange structure suspendue dans le ciel ci-dessus: votre objectif principal, une sorte d’arme combinée dont vous avez besoin pour atteindre et conquérir et allumer ses maîtres.

L’une des raisons pour lesquelles on se souvient si bien de Half-Life 2 est la façon dont il a échelonné sa campagne avec le combat, l’exploration, la résolution d’énigmes et les décors. Vous avez toujours eu l’impression de faire quelque chose de nouveau ou de voir quelque chose d’inattendu. C’est la même chose sur les 15 heures d’Alyx, moins toutes les sections de véhicules. À leur place, il y a plus Ravenholm, la section la plus effrayante de Half-Life 2 – une ville abandonnée qui a été envahie par des zombies. C’est sombre et oppressant, tout comme Alyx, qui est plus proche d’un jeu d’horreur qu’autre chose. Il est entrecoupé d’instants de légèreté et a l’esprit signature Valve – et il y a beaucoup de combats de feux éclairés qui ont lieu dans les rues, en utilisant des voitures claquées pour se couvrir – mais Alyx n’a pas peur de vous emmener dans le noir et de crier dans votre les oreilles non plus.

Au début, vous devez parcourir une station de métro abandonnée pleine de zombies. Vous marchez dans des wagons remplis de cadavres. Vous fouillez dans leurs poches et regardez sur les plates-formes où les zombies traînent, à la recherche de quelque chose à tuer. À un moment donné, je regardais à travers une fenêtre en regardant un zombie se déplacer et il a soudainement changé de direction et plongé à travers la fenêtre vers moi, brisant la vitre et griffant mon visage. Cela aurait été assez mauvais dans un jeu de tir à la première personne ordinaire, mais c’est transformateur en VR, en voyant ces mains ensanglantées griffer vos yeux.

Plus tard, il y a une section où vous êtes poursuivi par une distillerie de vodka par une entité surnommée “Jeff”. Jeff est aveugle et agressif, et vos balles sont inefficaces. Vous devez jeter des bouteilles de vodka pour le distraire, en utilisant l’environnement à votre avantage. Les excroissances organiques crachent des spores qui vous font tousser lors de l’inhalation, vous devez donc vous couvrir la bouche en passant, ou couvrir votre bouche pour étouffer vos toux si vous respirez accidentellement. Cette heure du jeu est l’une des plus intenses, des choses excitantes dont je me souviens avoir vécu dans notre média.

Ce n’est pas moins excitant quand Alyx change de vitesse non plus. Tous vos rechargements d’armes sont effectués manuellement et ils sont différents pour chacun des trois canons principaux. Pour le pistolet, vous appuyez sur un bouton sur le côté pour faire tomber le chargeur, tirez un nouveau chargeur par-dessus votre épaule et enfoncez-le. Ensuite, vous devez tirer le curseur vers la chambre un tour. Au début, vous effectuez ces trois étapes une à la fois, mais finalement tout devient un mouvement fluide. Le fusil de chasse est généralement similaire, mais vous placez les obus dans le tube lui-même de sorte que le bouton fait se plier le fusil de chasse. Vous effleurez votre poignet pour le refermer. Vos compétences de rechargement ne sont vraiment testées que lorsque vous rechargez sous pression – soit un zombie qui avance, soit une grêle de combiner le feu – et vous échappez inévitablement et déposez votre magazine sur le sol.

Je l’ai déjà mentionné, mais ces gants Russel vous permettent de tirer des objets à distance. Cela signifie que vous pouvez jeter les poches de munitions de la poche d’un ennemi mort directement dans vos mains, ou tirer les grenades entrantes en l’air, vous permettant de les jeter directement en arrière. Les combats avec la moissonneuse-batteuse sont frénétiques et vous avez besoin d’une parfaite connaissance de la situation. La physicalité du monde ajoute tellement. Vous pouvez avoir l’air fou, mais il y a quelque chose d’excitant à s’accroupir dans la vraie vie, donc vous êtes protégé contre le feu par une voiture virtuelle. Ou saisissant la poignée d’une portière de voiture et l’ouvrant comme un bouclier de fortune alors que les balles sifflent dans les airs, piquent le métal et se brisent à travers la fenêtre. Vous n’avez même pas besoin de beaucoup d’espace pour en profiter non plus – tant que vous pouvez vous tenir debout et vous accroupir en place, tout fonctionne à merveille.

Dans un combat, je suis accroupi à côté d’une voiture et un soldat de la moissonneuse-batteuse essaie de me flanquer. Je passe à mon fusil de chasse et décharge deux obus sur son visage, l’envoyant se retourner. Il y a une grenade accrochée à sa ceinture et je pourrais l’utiliser pour retirer les deux moissonneuses-batteuses qui m’ont coincé. J’utilise les gants Russel pour le projeter vers moi et une balle ennemie le frappe en l’air, le faisant exploser à quelques mètres de mon visage et me forçant à repenser. Il y a un élément aléatoire dans Alyx qui ne pouvait exister qu’en VR.

On vous pardonnerait de penser à Half-Life: Alyx n’est pas un vrai jeu Half-Life. C’est une préquelle pour une chose, exclusive à la réalité virtuelle – sa place dans l’histoire et son public limité signifient certainement que c’est quelque chose que vous pouvez ignorer. Ce n’est pas. Alyx n’est pas seulement une expérience essentielle, c’est un élément clé de l’histoire de Half-Life. Si vous ne pouvez pas y jouer, vous devriez au moins regarder l’excellente fin sur YouTube afin d’être prêt pour l’inévitable Half-Life 3.

Lorsque Half-Life 2 est sorti, il a révolutionné le jeu de tir à la première personne. Cela a établi une référence pour les tireurs qui ont suivi, tout comme le voyage en train d’ouverture dans la première Half-Life a conduit à des dizaines de jeux à suivre cette introduction lente. L’une des raisons pour lesquelles Valve n’a jamais compté jusqu’à trois et nous a donné une suite appropriée est l’attente qui l’accompagne. Les idées de base de la série ont été affinées et peaufinées, et la physique crédible n’est plus une nouveauté dans les jeux vidéo. Où reste Half-Life pour innover? Il s’avère que Valve avait juste besoin d’une nouvelle technologie. Il avait juste besoin de VR. Et c’est aussi ce dont j’avais besoin.

Nous sommes dans un moment sans précédent et nous avons tous peur, nous avons tous nos soucis – que ce soit pour les membres de la famille, vous-même ou la perte de votre emploi. En ces temps fous, il est si difficile de se concentrer sur quoi que ce soit, mais un ensemble VR et Alyx sont comme votre propre headcrab personnel, bloquant les sens et vous permettant de marionnettiser quelqu’un à travers une série d’événements où vous êtes le seul agent du changement. Où vous ne vous sentez pas impuissant. Le principal défaut d’Alyx est sa barrière matérielle – je souhaite que plus de gens puissent se permettre de l’expérimenter. La dernière chose dont nous avons besoin, c’est d’un plus grand nombre de personnes isolées les unes des autres. Mes voisins sont peut-être calmes, mais si nous ouvrons tous nos fenêtres en même temps, nous entendrons les mêmes oiseaux chanter leur chanson.

Version testée: Valve Index – un code de révision a été fourni par Valve.