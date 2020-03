Half-Life: Alyx sera un élément crucial de l’histoire, dit Valve

Il semble que les gens n’accordent toujours pas beaucoup d’importance Demi-vie: Alyx, bien encore une fois Soupape Il est venu de dire que ce nouvel épisode de la franchise populaire sera une partie “cruciale” de l’histoire, et non, ce ne sera pas la fin de la saga, mais bien le contraire. Dans une récente interview, Soupape a clarifié certains des points les plus importants Alyx, et si vous pensez que c’est toujours une partie non pertinente du récit, vous voudrez peut-être réfléchir à deux fois.

Dans une interview avec GameInformer, Robin Walker, l’un des développeurs les plus importants de l’entreprise a été interrogé sur les doutes les plus inquiétants de la communauté. Par exemple, depuis Alyx C’est une préquelle, certains fans craignent que l’histoire ne se poursuive pas:

«Half-Life: Alyx est une prestation entièrement développée dans la saga Half-Life, à la fois en termes de contenu et d’importance et de substance de sa narration par rapport au reste de la franchise. C’est une partie cruciale de l’histoire globale, et l’histoire avance. »

D’autre part, Walker il pense aussi que les fans de la saga devraient rejouer Half-Life: Épisode 2 avant d’entrer dans l’histoire de AlyxEh bien, selon le développeur, Alyx Cela pourrait servir de clôture à cette histoire particulière. Et enfin et surtout, Walker Il a également parlé un peu du légendaire et très attendu Half-Life 3:

«Half-Life signifie beaucoup pour nous, et cela a été incroyablement gratifiant de nous familiariser à nouveau avec les personnages, la mécanique et les environnements. Il y a des membres de Half-Life: Alyx qui sont dans Valve depuis Half-Life 2, et certains d’entre eux même depuis la Half-Life originale. Il y a aussi des gens qui travaillent pour la première fois dans la saga avec Half-Life: Alyx, et beaucoup d’entre eux espèrent que ce n’est pas le dernier. Nous voyons absolument Half-Life: Alyx comme le retour dans ce monde, pas la fin de celui-ci. »

Demi-vie: Alyx est en vente le 23 mars 2020 pour PC.

Source: GameInformer

