Half-Life: Alyx va bientôt dévoiler des «éléments spécifiques à la réalité virtuelle»

Half-Life: Alyx a de nouvelles informations

Les développeurs de Valve travaillant sur Half-Life: Alyx détenaient un AMA Reddit. Avec plus de 6 500 commentaires, nous sommes là pour vous donner les éléments importants.

Pour commencer, Valve a parlé de ce qui arrive au lancement, ce sont des sous-titres pour ces langues. «Anglais, français, allemand, espagnol-espagnol, japonais, coréen, russe, chinois simplifié, espagnol-latino-américain et chinois traditionnel», mais ils disent que les voix off dans d’autres langues sont toujours à l’étude.

Selon les développeurs, la durée du jeu sera similaire à Half-Life 2. Les développeurs ont également déclaré que le jeu était terminé. «À l’exception de quelques ajustements à la scène finale absolue, le jeu est terminé. Beaucoup d’entre nous à Valve, ainsi que les testeurs, ont joué à travers le jeu à plusieurs reprises », a déclaré Valve. Le jeu est en bonne voie pour sa fenêtre de sortie de mars.

Valve a déclaré à l’AMA qu’ils se concentrent fortement sur l’accessibilité car ils partageaient certaines des fonctionnalités. Il y aura un jeu «assis», «gaucher» et «à un bras». Cela a été fait afin de s’adapter à différents styles de jeu. Pour se déplacer, le joueur dispose d’un bouton de téléportation. Le jeu allait soutenir le mouvement de style normal mais les testeurs préféraient la téléportation. “Nos armes ne nécessitent toutes qu’une seule main, mais elles peuvent éventuellement être saisies et stabilisées par votre main.”. Un “système d’inventaire contextuel” pour garder une trace de toutes les choses dont vous aurez besoin pour traverser le jeu.

Si vous êtes impatient de voir du gameplay pour Alyx, ne vous inquiétez pas, Valve vous a couvert. “Oui, nous prévoyons de publier des vidéos de gameplay avant le lancement. Notre intention est de les utiliser pour présenter non seulement des éléments de gameplay, mais également des éléments spécifiques à la réalité virtuelle comme différentes options de mouvement. »

Alors, que pensez-vous des nouvelles informations sur Half-Life: Alyx? Cela me donne juste envie d’un casque VR plus que je ne le fais déjà. Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous. Comme toujours, pourquoi ne pas vérifier et vous abonner à notre chaîne YouTube ici!

