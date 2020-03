Half-Life: Alyx VR Analysis – Comment le jeu se joue sur chaque casque VR majeur

Les casques VR ne sont pas tous créés de la même manière. Chez GameSpot, nous avons testé Half-Life: Alyx sur les quatre plus grands casques VR: Valve Index, HTC Vive Pro, Oculus Rift et Oculus Quest.

D’un point de vue supérieur, il n’est pas surprenant que l’Index soit la plate-forme idéale pour jouer à Alyx, étant donné qu’ils sont tous deux fabriqués par Valve. Mais c’est aussi le plus cher et actuellement en pénurie. Le Vive est la deuxième meilleure opinion; il est conçu pour la vapeur VR, ce qui facilite la configuration avec Alyx, et vous pouvez échanger les contrôleurs Vive inférieurs avec les index pour profiter du suivi des doigts.

Bien que vous puissiez perdre certaines des fonctionnalités les plus avancées en jouant sur un Oculus, vous allez toujours vous amuser avec Alyx. Le seul casque que nous avons du mal à recommander pleinement est l’Oculus Quest, car le logiciel Oculus Link est toujours en version bêta et peut avoir des problèmes de connexion. Mais si vous possédez déjà une quête et que vous êtes prêt à combler ses lacunes, il est tout à fait possible de jouer à Alyx dessus.

Ci-dessous, nous décomposons les avantages et les inconvénients de chaque casque en fonction de l’expérience de cinq personnes au sein du personnel, chacune avec des configurations VR différentes. Vous pouvez également regarder la version vidéo ci-dessus. Si vous voulez savoir ce que nous avons pensé du jeu, consultez notre revue Half-Life: Alyx. Si vous ne possédez pas de casque VR et que vous souhaitez en acheter un grâce à Alyx, consultez notre liste détaillée des meilleurs casques VR et découvrez où trouver les meilleures offres de casques VR.

Indice de soupape – Michael Higham, rédacteur en chef adjoint

J’ai joué l’intégralité de Half-Life: Alyx sur le Valve Index pour examen, et tout a parfaitement fonctionné. Mais cela signifie plus d’avoir l’espace et la configuration physique appropriés pour les capteurs de la station de base et la place pour vos propres actions. Le casque Index est sans doute le meilleur HMD le plus sophistiqué à ce jour avec un taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz et un champ de vision de 130 degrés (le plus haut des casques de jeu VR traditionnels), et sa résolution est comparable à celle du Vive Pro haut de gamme. Bien sûr, vous avez besoin du bon équipement pour en tirer le meilleur parti, et ma configuration avec un Core i7-7700K et un Nvidia RTX 2080 était sur le point. Cependant, le HMD n’est pas nécessairement la raison pour laquelle vous voudriez jouer à Half-Life: Alyx sur l’index, ce sont les contrôleurs.

Les contrôleurs Index sont les plus proches d’une paire de contrôleurs VR pour imiter la sensation d’avoir des mains virtuelles. En effet, leurs sangles rembourrées étreignent confortablement vos mains, vous permettant de desserrer complètement votre poignée et de garder les contrôleurs en place. Maintenant, la raison pour laquelle cela est important pour Half-Life: Alyx est que le jeu tient toujours compte de vos mains dans le jeu, ce qui leur donne plus d’agence et un niveau d’interactivité plus élevé que la plupart des jeux VR. Les objets, les portes et certains mécanismes réagissent aux mouvements de votre main sans avoir à les «saisir», simulant les actions de déplacer réellement ces choses dans la vie réelle. Vous attraperez également des objets et lancerez beaucoup de grenades dans le jeu, et il vous semble si juste d’effectuer ces actions lorsque vous pouvez simplement lâcher prise et ouvrir les mains dans ces moments.

Les contrôleurs Index ont également des capteurs sensibles à la pression sur la poignée de chaque doigt, donc quand il s’agit de saisir des choses dans le jeu, vous fermez simplement votre main comme si vous saisissiez vraiment des trucs. (Tous les autres contrôleurs VR ont un deuxième ensemble de déclencheurs pour votre majeur qui fonctionnent généralement pour saisir des objets.) Même quelque chose d’aussi petit que les grenades Xen, qui réagissent à la force de votre prise et de votre activation lorsque vous les serrez, montrent l’importance de la pression basée sur l’interactivité. Et c’est agréable de donner le doigt du milieu à un soldat mort-batteur mort et que les contrôleurs reconnaissent le geste sous sa vraie forme.

Bien sûr, le Valve Index pourrait être le jeu VR le plus cher (et apparemment le plus difficile à trouver) actuellement. Il n’est pas nécessaire de choisir l’Index si vous voulez simplement découvrir Half-Life: Alyx, mais je pense que c’est la meilleure option. | Twitter: @michaelphigham

HTC Vive Pro – Jean-Luc Seipke, producteur vidéo

Le HTC Vive semble être le prochain casque logique de choix car il a été co-créé par Valve et partage le même écosystème que l’Index. J’ai utilisé le Vive Pro, la meilleure version du Vive et le deuxième meilleur casque du marché en termes d’affichage. Mon PC utilise un RTX 2070 avec 16 Go de RAM et un processeur i7-6700k, et Alyx a l’air et fonctionne parfaitement. J’ai rencontré des problèmes où le jeu a commencé à perdre des images et à se bloquer pendant la diffusion, mais c’est le seul problème technique que j’ai eu, et le reste du temps a été fluide.

Comme avec l’index, vous avez la possibilité à la fois de s’asseoir et de l’échelle de la pièce. La liberté supplémentaire de se promener dans un environnement peut ajouter beaucoup à votre expérience, et je le recommande vivement si vous en avez l’espace. Pouvoir esquiver et sauter physiquement est étonnamment amusant et contribue à rendre le jeu encore plus immersif. Ayez juste quelqu’un autour de vous pour vous surveiller; sinon, vous pourriez vous frapper la main comme moi.

Là où le Vive échoue, c’est dans ses contrôleurs. Étant l’un des premiers contrôleurs VR majeurs, ils se sentent assez primitifs par rapport à la concurrence. En l’absence du suivi avancé des doigts de l’index, vous devez utiliser les boutons de déclenchement pour tenir les choses. Cela fonctionne assez bien, mais il n’a pas cette sensation naturelle de ramasser un objet comme vous le faites avec l’index.

Même par rapport aux contrôleurs tactiles d’Oculus, les contrôleurs Vive ont une conception plus maladroite qui les fait se heurter les uns aux autres. Ne vous méprenez pas, ils font le travail, mais on a toujours l’impression que vous êtes le jeune frère qui est resté coincé avec le contrôleur tiers inférieur.

Heureusement parce que Valve a travaillé à la fois sur Vive et Index, vous pouvez mélanger et assortir le matériel en utilisant les contrôleurs Index avec le Vive. Les contrôleurs d’index fonctionnent parfaitement avec le Vive, et après la commutation, je n’ai pas pu revenir en arrière. Si vous possédez déjà un Vive, je vous recommande fortement de prendre les contrôleurs Valve Index si vous le pouvez pour une meilleure expérience Alyx. | Twitter: @JeanLucSeipke

Oculus Rift avec vieux contrôleurs tactiles – Ben Janca, producteur vidéo

L’Oculus est peut-être l’un des casques les plus anciens de cette liste, mais je dois dire que l’expérience de jouer à Half-Life Alyx sur un a été fantastique. En fait, je n’ai pas rencontré beaucoup de problèmes lors de ma session de jeu de quelques heures. Je n’ai fini par devoir m’échapper, donc je n’ai pas passé le reste de ma journée à me perdre, à explorer tous les coins de City 17. Les contrôleurs tactiles sont également certains de mes favoris pour le gameplay VR général, donc je me sentais comme chez moi dès le départ. Je gère également tout cela sur un PC utilisant un 1080TI, 16 Go de RAM, un processeur i7-7800X, et je dois dire que tout s’est très bien passé!

J’ai ouvert Steam VR via le logiciel Oculus juste pour être en sécurité et j’ai démarré Alyx. J’ai fini par jouer pendant environ 30 minutes jusqu’à ce que je remarque que ma taille semblait un peu éteinte. Après avoir lu un peu, j’ai vu des suggestions disant de changer l’option “Height Adjust” en hybride, et tout s’est bien passé après. Je n’ai vraiment eu qu’un seul crash après une heure et 20 minutes et rien de mal après ça. Je n’ai pas non plus rencontré de bégaiement ou de chute de trame. Après un certain temps, j’ai fini par apprécier à quel point il était facile de passer au jeu à partir d’une position assise après avoir été debout aussi.

Une chose qui a vraiment rendu mon expérience formidable, ce sont mes anciens contrôleurs tactiles. Bien sûr, Index a un suivi complet des doigts, mais dans mon esprit, j’ai toujours du mal à me dire de les lâcher complètement pour saisir des objets dans le jeu. Les contrôleurs tactiles ne suivent que la moitié de vos doigts, donc l’acte réel de saisie se fait avec l’annulaire, ce qui ne me laisse jamais perdre ma prise. Cela fonctionne bien lorsque vous lancez des objets sur des zombies ou des soldats combinés, car l’espace dans lequel je joue est très petit, techniquement plus petit que je ne devrais être autorisé à jouer. Dans l’ensemble, je n’ai jamais vraiment eu de problèmes avec les anciens contrôleurs tactiles. Tout, de la prise de vue au lancer d’objets dans des tentacules de bernache et des munitions de gant agrippantes à moi-même pour attraper, tout était excellent.

Je dirais que mon expérience avec Half-Life Alyx avec mon ancienne configuration Oculus était globalement géniale. En dehors du réglage de la hauteur au début, je n’ai jamais rencontré de problème. Je suis également fier de moi de ne pas avoir heurté un mur ou mon moniteur pendant que je jouais. Bien que j’ai eu peur d’un de nos chats qui saute sur mon dos pendant que j’évitais les crabes, alors prenez-le comme vous voulez. Dans les deux cas, j’ai hâte de revenir dès que j’en aurai l’occasion! | Twitter: @BenJanca

Oculus Quest w / Link | Jake Dekker, producteur vidéo

Sur le papier, l’Oculus Quest est le casque le plus discutable de cette liste. Étant donné que vous avez un PC prêt pour la VR, la seule façon de jouer à Alyx sur une quête est avec un câble Oculus Link ou un long câble USB C vers USB 3.0. Une fois le casque connecté, vous devez activer Oculus Link et, en théorie, votre PC prendra la puissance de traitement et votre quête deviendra essentiellement un Oculus Rift.

J’ai joué environ 6 heures de Half-Life Alyx sur ma quête avec un 1070TI, 16 Go de RAM, un i5 4690k et un câble USB C vers USB 3.0 tiers que j’ai commandé sur Amazon. Les premières heures étaient un tour de montagnes russes et pas du bon genre. La plupart des problèmes que j’ai rencontrés au début étaient dus au logiciel Oculus Link lui-même, qui est toujours en version bêta. Au cours des 15 premières minutes, mon casque, pas le jeu, s’est écrasé quatre fois. Le jeu fonctionnait toujours sur PC, mais la quête se bloquait. Naviguer dans le monde était nerveux et si je tournais la tête trop rapidement, l’image ne pourrait pas suivre et je verrais des bordures noires.

Les blocages du casque se sont poursuivis jusqu’à ce que je branche ma Quest directement sur la carte mère. Cela a résolu les plantages du casque, mais le jeu était toujours nerveux, surtout lorsque je l’ai lancé pour la première fois. Finalement, la performance s’équilibrerait, mais tout semblait toujours légèrement nerveux, surtout dans les zones ouvertes.

L’autre obstacle que vous rencontrerez sans aucun doute avec la quête est celui des contrôleurs. Half-Life: Alyx a été conçu avec le suivi des doigts à l’esprit, ce qui signifie que votre amplitude de mouvement est limitée avec les contrôleurs Oculus Touch. Vos doigts de pointeur sont contrôlés avec les déclencheurs, votre pouce se ferme lorsqu’il est sur le manche de commande et le reste de vos doigts est mappé sur la gâchette de la main sur le côté. Ce n’est pas un gros problème une fois que vous maîtrisez les choses, mais arracher des objets de loin avec les gants de gravité peut sembler un peu gênant au début, car vous devez ouvrir la main pour vous attacher à l’objet.

Cela dit, une fois les performances égalisées, et je me suis habitué à mon casque et aux commandes Oculus Touch, Half-Life: Alyx semblait jouable. Bien sûr, il n’est pas aussi fluide qu’un index ou un Vive Pro, mais il fera sans aucun doute le travail. Si la quête est votre seule option, nous vous recommandons de vous procurer un câble Oculus Link officiel ou, comme il est encore presque impossible à obtenir, le câble Anker recommandé par Oculus. | Twitter: @jacobdekk

