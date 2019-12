Half-Life: le gameplay Alyx hors écran révèle le fonctionnement de VR Gunplay

Avec une annonce surprise en novembre dernier, Half-Life: Alyx nous a été présenté avec une torsion. Un jeu entièrement VR Half Life qui préparerait le terrain pour des jeux comme celui-ci à l'avenir. Lentement, de plus en plus de détails ont été accumulés, mais le plus important, c'est à quoi ressemble réellement le jeu en jouant.

Montés et enregistrés dans les studios Valve, nous pouvons voir à quoi ressemblera la VR dans le jeu et comment le joueur interagira exactement avec ce jeu. En utilisant huit kits VR différents tout au long de la vidéo, ainsi que le Valve Index.

Comme vous l’avez vu dans la vidéo, nous avons un aperçu de l’environnement et du rôle des joueurs dans cet environnement. Dans le jeu, il y a aussi une fonctionnalité intéressante appelée mouvement de «distorsion», que le joueur pourra utiliser.

Qu'est-ce que tu penses? Êtes-vous un fan de Virtual Reality Gaming? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

