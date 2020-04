Half-Life: le mod Alyx vous permet de jouer au jeu complet en dehors de la réalité virtuelle

Par Sherif Saed,

Lundi 13 avril 2020 11:02 GMT

Cela n’a pris que quelques semaines, mais il y a enfin un mod qui vous permet de jouer à Half-Life: Alyx sans casque VR.

L’écriture est à peu près sur le mur depuis Demi-vie: Alyx les joueurs ont découvert une suite de commandes de console qui permettent au jeu de fonctionner sans casque VR, mais un modder inventif a maintenant créé le premier mod sans VR.

Le mod fait exactement ce que vous pensez qu’il fait: transformer Half-Life: Alyx en un jeu plat 3D traditionnel qui peut être joué du début à la fin en dehors de la VR. Alyx prend déjà en charge le mouvement fluide, que le mod utilise. Il associe également le reste des fonctions des contrôleurs VR aux touches de clavier traditionnelles.

Ce n’est pas parfait, et la page Github officielle du mod avertit même de certaines sections délicates, mais cela fonctionne. Le seul autre problème à ce stade est qu’il vous faudra un certain temps pour configurer. La vidéo ci-dessous vous guide tout au long du processus, et c’est assez compliqué.

Nous avons récemment discuté avec Valve des raisons pour lesquelles le pied-de-biche emblématique de Half-Life n’est pas entré dans Alyx et pourquoi le jeu ne comporte aucune section de conduite.

Merci, PC Gamer.

Abonnez-vous à la newsletter VG247

Recevez tous les meilleurs morceaux de VG247 dans votre boîte de réception tous les vendredis!

Parfois, nous incluons des liens vers des magasins de détail en ligne. Si vous cliquez dessus et effectuez un achat, nous pouvons recevoir une petite commission. Pour plus d’informations, allez ici.

Regardez sur YouTube ‘);

jQuery (yt_video_wrapper) .remove ();

};

});

}

}

});

}