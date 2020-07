Halle Berry annonce qu’elle n’envisagera plus les rôles trans

La semaine dernière, dans une interview en direct sur Instagram, Halle Berry a mentionné qu’elle se préparait à un rôle de personnage trans. Après les contrecoups de la communauté trans, Berry a maintenant annoncé qu’elle n’envisagerait plus le rôle, rapporte Variety.

Dans l’interview originale avec la coiffeuse Christin Brown, Berry a expliqué à quel point elle était intéressée par l’histoire du personnage masculin trans – même si elle a mal évalué le personnage plusieurs fois. « [It’s] un personnage où la femme est un personnage trans, donc c’est une femme qui est devenue un homme. Elle est un personnage dans un projet que j’aime que je pourrais faire « , a déclaré Berry. » Il est vraiment important pour moi de raconter des histoires, et c’est une femme, c’est une histoire de femme – cela change pour un homme, mais je veux comprendre la pourquoi et comment cela. Je veux y entrer. «

Les commentaires de Berry ont été critiqués par de nombreux internautes, et pour certains, ils ont prouvé combien il était important de donner aux acteurs trans l’opportunité de raconter des histoires trans. Les créateurs du documentaire Disclosure sur Netflix ont répondu dans un tweet implorant Berry de regarder et de comprendre les problèmes que le documentaire expose dans l’industrie du divertissement.

Bonjour @halleberry, nous avons entendu que vous envisagiez de jouer un homme trans dans votre prochain projet. Nous vous demandons de regarder d’abord @Disclosure_Doc sur @netflix pour comprendre comment les acteurs cis comme vous agissant dans des rôles trans ont des conséquences culturelles majeures hors écran. #DisclosureNetflix – Documentaire de divulgation (@Disclosure_Doc) 6 juillet 2020

Halle Berry a maintenant tweeté une déclaration s’excusant pour ses remarques et déclarant qu’elle n’envisagerait plus le rôle.

« Je suis reconnaissante pour les conseils et la conversation critique au cours des derniers jours et je continuerai d’écouter, d’éduquer et d’apprendre de cette erreur », a-t-elle écrit, qui a été reconnue par l’organisme de surveillance des médias LGBT GLAAD.

