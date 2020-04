Halle Berry dit que Pierce Brosnan lui a sauvé la vie lors d’une scène intime en 007: mourir un autre jour

L’actrice Halle Berry a partagé une histoire effrayante en coulisses du film de James Bond Die Another Day où elle aurait pu mourir sans les efforts de l’acteur de 007 Pierce Brosnan.

S’adressant à Jimmy Fallon, Berry a déclaré qu’elle filmait une scène avec Brosnan où elle essayait de le séduire avec un fruit quand elle a commencé à s’étouffer. Berry fait probablement référence à cette scène où le personnage de Berry, Jinx, coupe une figue avec un couteau au lit avec 007.

“Je suis censée être toute sexy et essayer de le séduire avec une figue – et je finis par m’étouffer avec ça”, a-t-elle déclaré. “Et il a dû se lever et faire le Heimlich [manoeuvre]. “

L’expérience était “tellement pas sexy”, se souvient l’actrice.

Berry a dit qu’elle était reconnaissante à Brosnan, qui aurait pu lui sauver la vie. “Il était là pour moi; il sera toujours l’une de mes personnes préférées dans le monde”, a-t-elle déclaré.

Le prochain film de James Bond est No Time To Die, avec Daniel Craig en 007 pour la dernière fois. Le film devait être présenté en avant-première en avril avant d’être reporté à novembre en raison de COVID-19. Récemment, le réalisateur Cary Fukunaga a révélé qu’il avait présenté une idée très excitante pour le film.

