Hallmark ramène son marathon de films de Noël pour une joie de s’isoler

Alors que de plus en plus de personnes entrent dans l’auto-isolement obligatoire et volontaire en raison de la pandémie de COVID-19, les entreprises de divertissement continuent de trouver de nouvelles façons de garder tout le monde occupé. Le dernier en date est Hallmark, qui ramène son méga marathon de films de Noël afin que nous puissions tous nous asseoir, profiter du fromage et faire comme si 2020 était déjà terminée.

Vendredi, le marathon de Hallmark Channel devrait commencer à midi ET / PT, avec 27 roms comiques de Noël maladifs jusqu’au dimanche à 18 heures, comme l’a rapporté Entertainment Tonight.

Voici tous les films qui feront partie du marathon, du programme complet ici.

Un Détour De NoëlDate De FêtesUne Histoire D’amour De NoëlMêler Tout Le CheminNoël Sous EnveloppesCouronne Pour NoëlLe Cottage De NoëlUn Noël RoyalMe Marier À NoëlUne Mélange Très JoyeuseNoël À Graceland: Maison Pour Les FêtesMariée Des NeigesCommutée Pour NoëlNoël À DollywoodLes Neuf Vies De NoëlNoël À La PlazaChristmas TownPicture a Perfect Christmas Perfect NoëlRevenir à la maison pour NoëlVœux de Noël et baisers de guiPride, Prejudice & MistletoeChristmas in Evergreen: Tidings of JoyA Shoe Addict’s ChristmasChristmas under the StarsWrite Before ChristmasChristmas in Rome

Pour vraiment y entrer, pourquoi ne pas déterrer vos pulls de Noël, faire une tasse de chocolat chaud et vous câliner près du feu pour celui-ci.

Si les roms de Noël ne vous plaisent pas vraiment, consultez les recommandations de GameSpot pour les meilleurs films, émissions de télévision et jeux pour vous occuper pendant cette période, y compris des titres gratuits et bon marché à explorer dès maintenant.

