Halo 2: Anniversary étend les tests sur PC mais vous ne pouvez probablement toujours pas entrer

Halo: La sortie de Master Chief Collection sur PC continue, le développeur 343 Industries élargissant la phase de test pour Halo 2 et Halo 2: Anniversary. Le développeur a annoncé sur Twitter que le test “Ring 1” a commencé, ce qui signifie que davantage de personnes sont désormais autorisées à participer au test, mais il est peu probable que vous y arriviez immédiatement.

Le ring 1 comprend des «partenaires externes» qui travaillent avec 343 Industries. Cette bague comprend des personnes du monde entier qui donnent des commentaires au studio, mais ce n’est pas exactement qui ces personnes pourraient être. Si des problèmes majeurs sont signalés, le développeur peut décider de ramener le jeu à Ring 0 (qui est destiné aux développeurs de studio internes). Si tout se passe bien, la version bêta – ou «flight» dans la langue vernaculaire Halo – passera au Ring 2, qui comprend encore plus de partenaires externes. Ring 3, quant à lui, comprend des membres du public qui ont rejoint le programme gratuit Halo Insider. Une explication complète du système Ring est disponible sur le site Web de Halo.

PSA: le vol Ring 1 a commencé pour Halo 2 et Halo 2: Anniversary.

– Tyler «Postums» Davis (@ 343Postums) 30 mars 2020

Ce timing est dans les temps, comme 343 avait précédemment déclaré qu’il espérait lancer cette phase de vol Halo 2 fin mars.

Ce n’est pas la première version de Halo 2 sur PC, car le jeu original est arrivé sur PC en 2007 en tant qu’exclusivité Windows Vista de Bungie et Pi Studios. Cependant, c’est la toute première fois que Halo 2: Anniversary arrive sur PC.

Après Halo 2 Anniversary, la version PC de The Master Chief Collection devrait recevoir les autres jeux disponibles dans la version Xbox One – Halo 3, Halo 3: ODST et Halo 4. Halo: Reach et Halo Combat Evolved Anniversary sont déjà disponible dans MCC pour PC.

Le prochain tout nouveau jeu Halo est Halo Infinite, qui est un titre de lancement pour Xbox Series X. Le jeu est toujours prévu comme titre de lancement pour la console de nouvelle génération, mais Microsoft a averti que les développeurs sont confrontés à de nouveaux défis et contraintes en raison de à COVID-19. Halo Infinite sera également disponible pour la Xbox One régulière, ainsi que pour PC.

Les meilleurs nouveaux jeux sur Switch, PS4, Xbox One et PC ce mois-ci – Avril 20205 Grands nouveaux jeux Switch, PS4, Xbox One et PC à venir – 22 au 31 mars 2020 Le mode immersif de Breakpoint fonctionne presque Nous testons la demi-vie Alyx sur tous les principaux casques VR Principales fonctionnalités de Nintendo Direct: Animal Crossing, Super Smash Bros et plus Call of Duty Warzone, Modern Warfare et mises à jour mobiles: tout ce que vous devez savoir en moins de 3 minutesStar Trek: Picard Episode 10 “Et dans Arcadia Ego, Part 2 “Breakdown & Easter EggsComment Animal Crossing est venu de l’un des plus grands échecs de NintendoEssayer de survivre à un nouveau niveau mortel dans GTFOCome Chill with Us In Animal Crossing: New Horizons | GameSpot Community FridaysPredator: Hunting Grounds – Hunt Or Escape The Predator Trial Weekend TrailerDestiny 2 – Où est Xur? Guide de localisation des fournisseurs exotiques 27/03 – 31/03

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

En cours de lecture: Halo Infinite Master Chief Trailer | Conférence de presse Microsoft E3 2019

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.