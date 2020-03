Halo 5 aidera à combattre le coronavirus avec ce DLC spécial

Diverses études ont contribué à lutter contre la pandémie de coronavirus. Certains développeurs ont choisi de donner plusieurs de leurs jeux, tandis que d’autres ont préparé un contenu spécial pour collecter des fonds pour une bonne cause.

Ce dernier cas est celui de 343 Industries et Xbox Game Studios, qui ont décidé d’offrir un DLC spécial pour Halo 5: Guardians et d’utiliser tous les bénéfices pour aider les victimes de COVID-19. Le pack de contenu en question est désormais accessible à tous.

Halo 5 aidera les victimes de coronavirus avec ce DLC

Les sociétés ont dévoilé le Relief and Recovery Pack, DLC qui comprend 5 fournitures permanentes à choisir parmi les fournitures de personnalisation visuelle les plus populaires. Cela implique que les récompenses seront ultra rares ou meilleures.

De plus, le pack offrira 10 cartes de mise à niveau rares ou supérieures. Tout l’argent récolté avec ce DLC jusqu’au 30 avril sera reversé au Coronavirus Relief Fund de la GlobalGiving Foundation.

«Il y a des Spartiates sur le terrain et nous ne pouvons pas les laisser derrière nous. Lorsque nos amis, nos supporters et les membres de notre famille ont besoin d’aide, la communauté Halo est toujours prête à se serrer la main. La pandémie de COVID-19 affecte actuellement des millions de personnes dans le monde. Nous voulons donc vous aider “, a écrit Microsoft.

Soyez un héros et aidez ceux qui en ont besoin. Soutenez les communautés touchées et protégez les plus vulnérables avec le pack REQ Relief & Recovery dans Halo 5. Tous les bénéfices sont reversés directement au Fonds de secours pour le coronavirus de GlobalGiving. #WeGotThisSpartans https://t.co/maGi9L6prH pic.twitter.com/zVdIqj107B

Le Pack de secours et de récupération Il est déjà disponible et est offert en échange de 9,99 $ USD (129 $ MXN). Son contenu peut être utilisé dans les modes Arena, War Zone et Tir. Les entreprises ont assuré qu’il y avait une quantité limitée de fournitures permanentes, donc une fois épuisées, des fournitures à usage unique seront fournies.

La communauté des joueurs s’est réjouie de cette initiative de Microsoft, donc plusieurs joueurs ont déjà acheté le pack pour contribuer un peu à la lutte contre le coronavirus, le tout sans se mettre en danger.

Halo 5: Guardians est disponible pour Xbox One. Visitez leur page pour plus d’informations sur cet épisode de la franchise.

