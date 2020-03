Halo: Combat Evolved Anniversary est maintenant disponible sur PC

Enfin. Après un bon temps d’attente, Les fans de Halo pourront enfin profiter de la remasterisation du premier jeu de la série sur PC et Xbox Game Pass, et vous pouvez l’acheter dans le cadre de Halo: The Master Chief Collection, ou en tant que titre séparé.

Cette remasterisation du jeu classique de la Xbox d’origine s’appelle Halo: Combat Evolved Anniversary. Cette version est optimisée et a prise en charge de 60 ips et 4K, ainsi que pour les moniteurs ultra-larges, diverses options de rapport d’aspect, des améliorations au système de personnalisation et une option audio multijoueur classique.

Voici la description proposée du jeu sur le site:

«Halo: Combat Evolved Anniversary est une version spectaculairement remasterisée de la campagne Halo originale, lancée à l’origine pour Xbox 360 en 2014, créée pour célébrer l’une des franchises les plus appréciées de l’histoire du jeu. Comme la Xbox 360 d’origine, H: CEA sur PC vous permet de basculer entre les graphiques classiques et mis à jour entièrement améliorés à la volée, maintenant avec des fonctionnalités supplémentaires et des paramètres personnalisés pour la plate-forme PC. “

Vous pouvez désormais profiter de Halo: Combat Evolved Anniversary sur PC, soit via Halo: The Master Chief Collection, que vous pouvez trouver sur le Xbox Game Pass. De la même forme, Vous avez la possibilité d’acheter cette collection de jeux pour 799 $ pesos mexicains sur Steamou achetez uniquement le remaster pour 177 pesos dans le même magasin virtuel.

En parlant de Halo, nous vous rappelons que Halo: Infinite arrivera sur Xbox Game Pass le jour même de sa sortie, qui n’a pas été dévoilé, mais ce sera dans la saison «vacances» 2020. Par contre, ici, nous vous expliquons comment Effets sonores pour les jeux Halo.

Via: HALO

