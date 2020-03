Halo Combat Evolved arrivera très bientôt sur PC

L’édition Halo: Combat Evolved PC sera le prochain jeu de base Halo Bungie sera déployé sur Steam. Le dernier épisode à frapper PC était Halo Reach en décembre 2019, qui a été lancé dans le cadre du bundle Halo: The Master Chief Collection (MCC).

Une nouvelle liste de MCC est récemment apparue sur le Microsoft Store, comme l’a rapporté TrueAchievements.A apparemment, les détenteurs de Xbox Game Pass ont déjà la possibilité d’installer Halo: CE, bien que le rapport note que cela n’a jusqu’à présent entraîné que des erreurs de téléchargement. .

Quant à la liste elle-même, les détails sont encore relativement clairsemés. Mis à part quelques notes générales sur la façon dont les jeux se dérouleront dans l’ordre chronologique (évidemment) et comment la collection comprendra plus de 120 cartes multijoueurs (également évidentes si vous vouliez compter le nombre de cartes dans chacun des six jeux de Reach à Halo 4, mais beaucoup moins si vous n’êtes pas désolé). Il y a aussi quelques captures d’écran.

Cependant, une toute nouvelle fonctionnalité unique au MCC a récemment vu le jour. Selon un article de blog de 343 Studios, le studio qui nous a apporté le MCC sur PC a récemment réimplémenté la conception audio de Halo: CE d’origine, ce qui signifie que les joueurs auront le choix entre les anciens sons et les retravaillés.

“Nous sommes heureux d’annoncer que nous mettons maintenant la touche finale à l’introduction des sons multijoueurs classiques de Halo: CE au lancement de Halo: CE PC”, indique le billet de blog. «Les premiers commentaires sur le test de jeu sont que les joueurs sont heureux d’avoir l’audio original en place, ce qui rapproche le multijoueur Halo: CE dans son ensemble sur la Xbox d’origine.»

“Pour ceux qui souhaitent utiliser les sons Anniversary dans MP, une bascule pour basculer entre les sons classiques et anniversaire a été incluse dans notre vol de février et sera disponible lorsque le titre sortira.”

Le message note également que 343 enquêtent sur les demandes de la communauté pour d’autres fonctionnalités originales dans le but de «combler l’écart entre [the original and new] expériences.”

À l’heure actuelle, la date de sortie de Halo: Combat Evolved pour PC est inconnue, mais à en juger par les récents développements, nous verrons probablement une annonce bientôt.

Dans d’autres actualités Halo, Halo: Infinite sera inclus dans le nouveau service Smart Delivery de Microsoft, ce qui signifie que les joueurs qui l’achèteront sur Xbox One l’obtiendront automatiquement gratuitement pour la Xbox Series X.