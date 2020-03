Halo Infinite Dev parle de l’impact de COVID-19 sur le jeu

2020 est une année énorme pour Xbox, car Microsoft sortira la Xbox Series X avec Halo Infinite comme titre de lancement plus tard cette année. Ou du moins, c’est le plan. Alors que Microsoft a déjà confirmé à plusieurs reprises que la Xbox Series X sortira dans les délais au milieu de la crise du COVID-19, le statut de Halo Infinite est moins clair.

Dans un article de blog, l’équipe de développement de 343 Industries a hésité à confirmer quoi que ce soit concernant la date de sortie de Halo Infinite. Pour l’instant, le jeu reste dans les temps pour lancer cette fête, bien que la façon dont les développeurs de 343 Industries travaillent sur le projet ait considérablement changé.

“Nous supprimons tous les obstacles sur notre chemin et suivons bien, mais nous devons être conscients de nos limites actuelles et comprendre que la situation des coronavirus peut empirer avant de s’améliorer”, a déclaré 343 dans le billet. “Soyez assurés que chacun d’entre nous fait tout ce qui est en son pouvoir pour continuer à développer et à offrir des expériences Halo de qualité pendant que nous nous adaptons à ce nouveau mode de vie.”

Cette déclaration s’applique également à Halo: The Master Chief Collection pour PC, qui est en cours de développement. Halo 2 Anniversary devrait être lancé prochainement, avec un test bêta bientôt.

Le billet de blog 343 confirme également que les développeurs de 343 travaillent maintenant à domicile, et ce depuis déjà plus de deux semaines. Les développeurs se concentrent actuellement sur “faire preuve de créativité pour s’assurer qu’ils peuvent faire de leur mieux en dehors du studio”, a déclaré le blog.

“Les équipes de direction 343 et Microsoft ont fourni des mises à jour constantes sur la progression de la situation COVID-19, la progression de nos projets et des recommandations sur la meilleure façon de rester en sécurité en ces temps sans précédent”, poursuit le message.

343 a également mentionné que les fans de Halo devraient comprendre que la crise COVID-19 est réelle, et que des mesures de précaution comme rester à la maison et pratiquer la distanciation sociale sont incroyablement importantes.

“S’il vous plaît, souvenez-vous que c’est plus grand que les jeux et plus grand que Halo. Pratiquez la distance sociale chaque fois que possible … lavez-vous les mains et faites de votre mieux pour le garder propre. Nous sommes tous dans le même bateau”, a déclaré le message.

Ce sont des temps sans précédent, il est donc logique qu’il y ait une certaine interruption dans le développement de Halo Infinite (et de tous les autres jeux où les développeurs sont passés au travail à domicile). Les équipes de Rockstar Games et de Bungie travaillent également à domicile.

En cours de lecture: Halo Infinite Master Chief Trailer | Conférence de presse Microsoft E3 2019

