Halo Infinite: Ils ont enregistré des moteurs à vapeur antiques pour les sons du jeu

Les développeurs de Halo Infinite ont partagé un autre regard sur les coulisses de la façon dont ils capturent les sons pour le jeu et, comme ceux qui l’ont précédé, cette dernière vidéo est un délice.

L’équipe de 343 Industries a visité le Powerland Heritage Park dans l’Oregon pour enregistrer des machines à vapeur qui serviront d’inspiration pour certains des sons que vous entendrez dans Halo Infinite. Plus précisément, les machines à vapeur donneront vie à des “sons mécaniques” pour Halo Infinite.

Regardez la vidéo ci-dessous et essayez de deviner à quoi peuvent servir ces sons dans Halo Infinite. C’est toujours un régal de voir ces types de vidéos.

Ce ne sont que les dernières vidéos en coulisses de 343. Plus tôt cette année, 343 a montré comment il capture les sons d’armes et de voitures de Halo Infinite. Et en 2019, le développeur a partagé une vidéo d’un petit carlin mignon dont les sons de tabac à priser et à gratter seront mis dans Halo Infinite.

Halo Infinite est un titre de lancement pour la Xbox Series X. Malgré le fait que l’équipe de développement travaille maintenant à domicile, le jeu devrait sortir ce jour-là aux côtés de la console de nouvelle génération. Halo Infinite sera également publié sur Xbox One et PC.

