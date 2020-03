Halo Infinite: le roman Shadows of Reach vous préparera pour le nouveau titre

Halo Infinite sortira à la fin de l’année et nous savons que vous mourez d’envie de le jouer. Heureusement, la franchise est très active avec ses sorties PC, vous pouvez donc rejouer la saga en attendant son prochain épisode.

En plus des jeux, Microsoft et 343 Industries préparent déjà une autre surprise, nous allons donc les suivre du Master Chief. Nous nous référons à Halo: Shadows of Reach, un nouveau roman qui nous en dira plus sur l’histoire de la franchise.

Halo: Shadows of Reach vous préparera pour Halo Infinite

Comme vous pouvez le déduire du titre du roman, l’histoire de la publication sera liée à Reach, l’une des planètes les plus importantes de la saga. Ce qui est intéressant, c’est que le livre nous fournira des détails sur ce qui s’est passé juste après Halo 5: Guardians.

La publication est en charge de l’écrivain Troy Denning et sa publication est attendue pour cette année, quelques mois avant l’arrivée de Halo Infinite. L’histoire nous mènera au mois d’octobre de l’année 2559, 12 mois après que Cortana ait lancé un ultimatum à tous les coins de la galaxie.

Pendant ce temps, le Master Chief, Fred-104, Kelly-087 et Linda-058 se préparent pour une mission d’infiltration dans le Reach déjà dévasté, qui même après la guerre cache un grand secret. L’équipe devra infiltrer des installations spéciales et récupérer les fichiers du Dr Catherine Halsey.

Selon le synopsis du roman, terminer la mission sera une tâche compliquée, car Reach est assailli par une “faction extraterrestre puissante et impitoyable”. Ainsi, l’équipe fera tout son possible pour atteindre son objectif, car le destin de chacun est en jeu. Ci-dessous, vous pouvez voir l’image qui apparaîtra sur la couverture du livre:

Si vous êtes ravi de connaître cette nouvelle aventure de Master Chief, gardez à l’esprit que le lancement de Halo: Shadows of Reach est prévu pour le 22 septembre. Le roman sera publié en anglais sous la maison d’édition Simon & Schuster.

Halo Infinite devrait faire ses débuts plus tard cette année sur Xbox Series X, Xbox One et PC. Vous trouverez ici toutes les informations le concernant.

