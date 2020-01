Halo: la collection Master Chief pour PC peut vous permettre de vendre des mods pour de l’argent

Microsoft a clarifié sa position sur les mods pour Halo: The Master Chief Collection sur PC, et il y a quelques détails intrigants à apprendre. Dans un article de blog, 343 producteur senior Michael Fahrny a déclaré que bien qu’il soit encore relativement tôt – après tout, seul Halo: Reach est disponible sur PC en ce moment avec The Master Chief Collection – il a déclaré que l’équipe était ravie de travailler avec les fans de construire une offre qui pourrait même inclure la possibilité d’acheter et de vendre des mods dans le Steam Workshop.

“Pour le modding, nous plongeons encore beaucoup nos orteils dans l’eau. J’ai des objectifs à long terme pour donner plus de pouvoir à la communauté de modding qu’ils ne le sont déjà, mais je ne suis pas encore prêt à entrer dans les détails à ce sujet, “Dit Fahrny.

Il a poursuivi en disant que l’un des éléments “les plus importants” du modding pour Halo sur PC est de s’assurer que les “règles de base et garde-corps” appropriés sont en place. La première partie de cela consiste à créer un contrat de licence utilisateur final (CLUF) qui “définit clairement ce que nous prendrons en charge, tout en maintenant l’intégrité de notre service de jeu et de nos environnements protégés (pensez au matchmaking)”.

Les travaux ont commencé sur ce CLUF en novembre, et il était basé en partie sur les commentaires de l’équipe Minecraft de Microsoft. Un projet de CLUF est actuellement en cours avec les avocats de Microsoft.

Une fois que le CLUF a été confirmé, Microsoft peut se mettre au travail sur “les outils potentiels que notre équipe peut s’engager et hiérarchiser autour d’eux”.

Fahrny a également déclaré qu’il était personnellement un grand fan de jeux avec prise en charge du modding, car les mods que les gens créent aident à prolonger la longévité d’un jeu en donnant au joueur quelque chose de nouveau sur lequel revenir régulièrement. “C’est important pour moi en tant que joueur et je peux enfin apporter cela avec moi dans MCC”, a-t-il déclaré.

Pour le modding dans MCC, Fahrny a déclaré qu’il sera important d’abaisser la barrière à l’entrée “autant que possible” en ce qui concerne les outils de modding et les systèmes de gestion des mods pour les personnes moins techniquement averties. “Les moyens actuels peuvent être compliqués et conduire les gens à se retrouver dans de mauvais états”, a-t-il déclaré. “Ce n’est tout simplement pas bon pour la santé du modding à long terme. Des outils plus officiels, des choses comme le support de Steam Workshop, etc. sont la meilleure voie à suivre.”

Concernant le Steam Workshop, Fahrny a déclaré que Microsoft envisage un environnement où les gens peuvent acheter et vendre des mods MCC. Cependant, cela dépendra de l’approbation du CLUF par les avocats de Microsoft, semble-t-il. “Nous en parlons et non pas fondamentalement contre cela, mais cela dépendra de ce que nous sommes légalement autorisés à autoriser”, a-t-il déclaré.

Bien que MCC ne dispose pas encore d’un programme de modding complet et officiel, les joueurs PC sont très entreprenants et ont déjà créé beaucoup de mods imaginatifs et impressionnants. Vous pouvez voir certains des favoris de Fahrny à travers les liens ci-dessous.

MCC sur PC ne comprend actuellement que Halo: Reach. À l’avenir, il ajoutera Halo: Combat Evolved, Halo 2, Halo 3, Halo 3: ODST et Halo 4, après des périodes de test. Halo: Combat Evolved subit sa première phase de test en février. Vous pouvez vous inscrire au programme Halo Insider pour avoir une chance d’entrer en version bêta.

Le prochain jeu Halo principal est Halo Infinite, et il devrait sortir sur Xbox Series X, Xbox One et PC plus tard cette année.

À l’affiche: Halo: The Master Chief Collection – Bande-annonce officielle PC

