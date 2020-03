Halo: la nouvelle mise à jour de Master Chief Collection est énorme sur Xbox One

Avec Halo: Combat Evolved Anniversary (Halo: CEA) qui sera finalement lancé sur PC plus tôt ce mois-ci dans le cadre de Halo: Master Chief Collection, le développeur 343 Industries a déployé une nouvelle mise à jour qui ajoute des fonctionnalités et résout les problèmes. Mais alors que les notes de mise à jour – que vous pouvez consulter ci-dessous – peuvent sembler petites, la mise à jour est en fait assez importante sur Xbox One.

Nous avons publié une mise à jour de MCC sur toutes les plateformes. Alors que les joueurs Xbox peuvent s’attendre à une mise à jour importante, qui comprend des options de basculement audio classiques pour le multijoueur CE, les propriétaires de PC recevront également une petite mise à jour. Voir les dernières notes de patch pour plus d’informations: https://t.co/HvEX2MJZa5 pic.twitter.com/tV0m4KFurO

– Halo (@Halo) 6 mars 2020

Lors du lancement de la mise à jour, 60 Go d’espace disque dur seront alloués au jeu. Les utilisateurs de Steam n’ont besoin que de quelques centaines de mégaoctets pour installer la dernière mise à jour.

Le gros atout de ce patch, cependant, est l’audio. Après l’installation de la mise à jour, une option dans le menu “Paramètres” devrait apparaître qui vous permettra de basculer entre l’audio original Combat Evolved et Combat Evolved Anniversary en multijoueur. Il s’agit d’une mise à niveau passionnante pour les fans de longue date de Halo qui souhaitent entendre l’audio original.

En plus des nouvelles options audio, Halo: CEA recevra une nouvelle visionneuse de modèles 3D de personnalisation spartiate, une vidéo de menu d’arrière-plan mise à jour, et plus encore. La mise à jour résout également un certain nombre de problèmes de communauté, notamment la stabilisation du jeu, le repositionnement du HUD, la réduction des effets sonores de réapparition dans Halo: CE, etc.

Ful Halo: MCC Update Details (6 mars)

Taille du fichier

Microsoft Store / Xbox Game Pass pour PC: 1,79 Go de mise à jour Steam: 306,0 Mo de mise à jour Xbox One: 58,95 Go de mise à jour

Halo: Nouvelles fonctionnalités du CEA

Nouvelle visionneuse de modèles 3D de personnalisation spartiate pour H: CEAA nouvelle option dans vos paramètres pour basculer entre l’audio multijoueur classique Halo: Combat Evolved (H: CE) ou mis à jour l’audio H: CEA lors de la lecture multijoueur La vidéo d’arrière-plan du menu principal a été mise à jour pour célébrer H: CEA rejoint MCC sur PC. Options de matchmaking compétitif et social supplémentaires pour H: CEA.

Halo: problèmes communautaires résolus par l’ACE

Amélioration de la stabilité du jeu en résolvant plusieurs accidents.Le joueur est devenu invisible dans un fantôme en montant à bord du véhicule tout en entrant dans un téléporteur.Le positionnement du HUD reflète mieux l’héritage.Les effets sonores des bips de réapparition ont un ton plus bas que dans Halo: CE.Plusieurs effets sonores remasterisés jouant dans H : Multijoueur CE lorsqu’il est réglé sur “Classique”. Ajout de la possibilité de définir l’arme principale et secondaire dans les jeux personnalisés.Parfois, la vibration du contrôleur continue lors de la pause du titre.Le nom du joueur apparaissant pendant les états camouflés reflète mieux l’héritage.Les projectiles à plasma de Type-25 Spirit sont maintenant aligné avec les tourelles.

Dans d’autres nouvelles Halo, 343 travaille toujours sur le prochain Halo Infinite, qui devrait arriver parallèlement au lancement de la Xbox Series X de Microsoft cette saison des fêtes. Le jeu rejoindra également le coffre-fort Xbox Game Pass, ce qui signifie que les abonnés qui jouent sur la série actuelle de systèmes Xbox One ou sur la prochaine X Series X peuvent le récupérer. Alors ne vous inquiétez pas, car Halo Infinite n’est pas exclusif à la Xbox Series X.

Taille: 640 × 360480 × 270

Vous voulez que nous nous souvenions de ce paramètre pour tous vos appareils?

Inscrivez-vous ou connectez-vous maintenant!

Veuillez utiliser un navigateur compatible vidéo html5 pour regarder des vidéos.

Cette vidéo a un format de fichier non valide.

Désolé, mais vous ne pouvez pas accéder à ce contenu!

Veuillez entrer votre date de naissance pour voir cette vidéo

JanuaryFebruaryMarchAprilMayJuneJulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember12345678910111213141516171819202122232425262728293031Year2020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005200420032002200120001999199819971996199519941993199219911990198919881987198619851984198319821981198019791978197719761975197419731972197119701969196819671966196519641963196219611960195919581957195619551954195319521951195019491948194719461945194419431942194119401939193819371936193519341933193219311930192919281927192619251924192319221921192019191918191719161915191419131912191119101909190819071906190519041903190219011900

En cliquant sur «entrer», vous acceptez les conditions de GameSpot



Conditions d’utilisation et

Politique de confidentialité

entrer

À l’affiche: Halo: The Master Chief Collection – Halo: Combat Evolved Anniversary Teaser Trailer

GameSpot peut recevoir une commission sur les offres de vente au détail.