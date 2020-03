Halo: MCC reçoit une mise à jour massive de plus de 50 Go sur Xbox One

Halo: The Master Chief Collection a récemment reçu une mise à jour grâce à l’arrivée de Halo: Combat Evolved Anniversary sur PC. Ainsi, la collection a été mise à jour à la fois pour les utilisateurs de la boutique Microsoft et pour la communauté Steam.

343 Industries a travaillé sur les paramètres généraux, donc il a également publié une mise à jour pour la collection sur Xbox One. La taille des correctifs pour les différents systèmes a attiré l’attention de la communauté, car la mise à jour pour la console est massive.

Mise à jour de Halo: The Master Chief Collection et ses nouveautés

La mise à jour ne pesait que 306 Mo sur Steam. Alors que le patch pour Windows 10 et Xbox Game Pass a pris 1,79 Go d’espace supplémentaire. La différence est que la version Xbox One a reçu une mise à jour de 59 Go.

Le patch en question a ajouté de nouvelles fonctionnalités à la collection, comme une nouvelle visionneuse de modèles 3D à personnaliser dans Halo: Combat Evolved Anniversary. En outre, 343 Industries a activé une option pour basculer entre l’audio classique ou mis à jour pour le composant multijoueur.

L’étude a également ajouté plusieurs nouvelles options liées au facteur compétitif et aux fonctions sociales de Halo: Combat Evolved Anniversary. Pour aggraver les choses, le fond d’écran du menu a changé pour refléter l’arrivée de la première livraison à la collection PC.

On estime que la mise à jour pour Xbox One pèse autant que la plupart des données existantes sont remplacées. De plus, 343 Industries a effectué d’autres ajustements dans Halo: Combat Evolved Anniversary, tels que la possibilité de configurer l’arme principale et secondaire dans les jeux personnalisés.

La stabilité de cette première tranche a été améliorée, ce qui garantira aux joueurs un bon départ dans leur aventure. Les problèmes de vibration ont été résolus lors du jeu avec le contrôle et certains détails minimaux de l’interface utilisateur ont été ajustés.

Nous avons publié une mise à jour de MCC sur toutes les plateformes. Alors que les joueurs Xbox peuvent s’attendre à une mise à jour importante, qui comprend des options de basculement audio classiques pour le multijoueur CE, les propriétaires de PC recevront également une petite mise à jour. Voir les dernières notes de patch pour plus d’informations: https://t.co/HvEX2MJZa5 pic.twitter.com/tV0m4KFurO

– Halo (@Halo) 6 mars 2020

Halo: The Master Chief Collection est disponible pour Xbox One et PC. Visitez ce lien pour lire toutes les nouvelles liées au titre.

