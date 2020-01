Halo: Reach sur PC: une nouvelle vague d’interdictions

Bien que le retour de Halo: Reach dans The Master Chief Collection cherche à respecter l’essence de la livraison originale, cela ne veut pas dire que l’expérience est la même et 343 Industries a pris quelques libertés pour adapter certains éléments selon leur vision et celle de Tendances actuelles En ce sens, le jeu a un nouveau système de progression qui a dérangé un secteur d’utilisateurs qui ont décidé de renverser la situation, mais cela pourrait être une punition pour eux.

Selon les informations de 343 Industries, la vague d’interdictions lancée en décembre de l’année dernière contre les tricheurs se réalisera encore et encore l’objectif est ceux qui ont choisi de rechercher des points d’expérience pour obtenir rapidement les articles cosmétiques proposés Halo: Atteindre. En ce sens, le problème est survenu après que certains joueurs ont estimé que le système de progression du jeu était injuste car il devait investir beaucoup de temps pour obtenir des objets, ce qui était plus facile dans la livraison Xbox 360 d’origine.

C’est alors que certains ont décidé de tromper le système Halo: essayez de fouiner en utilisant des techniques qui maintiennent les personnages en mouvement constant et en faisant des attaques sans même avoir à utiliser le clavier. Lors de la détection de ces cas, 343 Industries a décidé que la première vague de sanctions serait appliquée à ce type d’actes, donc selon le type de piège qui a été pratiqué, l’interdiction peut être temporaire voire définitive.

Halo: Reach est disponible sur Xbox One et PC. Dans ce lien, vous trouverez plus d’informations sur le retour de cette livraison reconnue.

