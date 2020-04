Halo – Tous les bénéfices de cette nouvelle chemise vont vers le soulagement COVID-19

Une nouvelle chemise sur le thème de Halo est disponible à l’achat dès maintenant, et tous les profits iront aux efforts de secours pour ceux touchés par la pandémie de COVID-19. Cela fait partie des efforts continus du développeur Halo 343 Industries pour lever des fonds pour la réponse à la crise de Global Giving, qui vise à aider les zones vulnérables durement touchées par le virus.

La chemise, qui porte le message «#WeGotThisSpartans: Hope and Love», est désormais disponible sur MetaThreads. Il coûte 25 $ et est livré avec un abonnement d’un mois au Xbox Game Pass Ultimate, et le code sera valide jusqu’en avril 2021.

Entre le 8 et le 21 avril, 100% du produit de la vente de cette chemise ira aux efforts de secours de COVID-19. Les commandes devraient être expédiées dans 4 à 6 semaines. Les efforts caritatifs de 343 Industries ont déjà permis de collecter 200 000 $, et nous espérons que cette chemise poussera ce chiffre plus loin.

Le prochain jeu de la série Halo, Halo Infinite, devrait sortir sur Xbox Series X, Xbox One et PC plus tard cette année.

