Hambourg investit 2,2 millions de dollars dans l’industrie locale des jeux jusqu’en 2023

L’Allemand Hambourg a annoncé qu’il investirait 2 millions d’euros (2,2 millions de dollars) dans l’industrie locale des jeux de la ville au cours des quatre prochaines années.

La ville s’engage à hauteur de 520 000 € par an jusqu’en 2023, les entreprises pourront demander cet argent dans les prochains mois. Sur ce chiffre, 400 000 € seront dépensés pour des prototypes dans le cadre d’une nouvelle initiative de financement gérée par la société commerciale Gamecity: Hambourg au cours du second semestre de cette année. Chaque projet peut recevoir une subvention de 80 000 €, les développeurs devant payer un quart du coût du jeu.

“Hambourg est l’un des plus grands sites de développement et de commercialisation de jeux informatiques en Allemagne”, a déclaré le ministre de la Culture et des Médias de la ville, le Dr Carsten Brosda.

«Au total, dix établissements d’enseignement privés et publics forment également les développeurs et les spécialistes du jeu de demain. Avec le nouveau financement des jeux et l’incubateur, nous donnons aux fondateurs et aux start-ups une motivation supplémentaire pour mettre en œuvre leurs idées commerciales à Hambourg. En même temps, nous renforçons encore les compétences de Gamecity: Hambourg avec ce financement et faisons de cette initiative de la Hamburg Kreativ Gesellschaft le partenaire central avec de nombreuses offres de services pour l’industrie du jeu à Hambourg.