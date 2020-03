Hammer Bro Tour est le nouvel événement sur le thème du Mario Kart Tour

Visite de Mario Kart, le dernier opus de la célèbre saga des courses mettant en vedette la star du plombier Nintendo et ses amis et ennemis pour les appareils mobiles, continue d’étendre progressivement le contenu basé sur des événements thématiques à travers lesquels de nouveaux personnages, véhicules et circuits sont ils s’additionnent. Et bien que ces événements thématiques soient généralement liés à des sujets du monde extérieur tels que les changements de saison, les célébrations les plus connues internationalement ou les caractéristiques les plus caractéristiques de divers pays et cultures du monde, ce sont aussi parfois des personnages spécifiques de l’univers Super Mario. qui en deviennent les protagonistes. C’est le cas avec l’arrivée de Hammer Bro Tour, un événement où ceux qui portent la voix chantée sont l’un des ennemis les plus connus de la saga des plombiers, à la fois pour la façon dont ils sont armés, et pour le tir, parfois irritant, qu’ils utilisent, devenant l’un des les raisons les plus fréquentes de perdre un bonus ou une vie dans l’un des nombreux jeux avec Mario; rien de plus et rien de moins que les Hammer Bros dans leurs quatre variantes d’armes – marteau, boomerang, feu et glace – sont ceux qui rejoignent le casting de personnages, chacun avec leur objet spécial respectif, ainsi que plusieurs véhicules, comme le Golden Blooper , et quelques costumes caractéristiques, cette fois-ci pour la première fois qu’ils ont rejoint la saga de course.

L’événement est déjà disponible, et pour cette raison, Nintendo elle-même via ses comptes sur les réseaux sociaux est en charge de l’annoncer par battage médiatique à travers une courte bande-annonce de présentation, comme c’est la coutume des temps précédents pour les événements similaire.

Bande-annonce de Hammer Bro Tour (Mario Kart Tour)

