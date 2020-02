Hamster montre les ajouts suivants aux archives d’arcade

C’est probablement pour nommer Archives d’arcade et cela ressemble à la célèbre série de jeux rétro lancée par la société japonaise Hamster pour l’eShop de la console Joy-Con, qui nous ramène les connaissances récréatives des années 80 et 90 au confort de notre écran, et dans certains cas, cela nous permet même de découvrir de petits bijoux rétro qui ont été un peu oubliés depuis quelques décennies, sous le poids de la technologie en constante évolution. Après un temps d’attente prudentiel depuis les dernières versions de la série, le développeur a décidé d’annoncer les titres d’antan suivants qui sont stockés dans la chambre pour les prochaines semaines ou mois, et ce, à travers un article dans le Numéro hebdomadaire du célèbre magazine japonais Famitsu, celui des listes de jeux les plus attendus, entre autres nouveautés dans le monde du jeu vidéo. Les prochains titres à rejoindre la franchise Arcade Archives sont les sept ci-dessous, en attente de confirmation de la date de lancement dans l’eShop de Nintendo Switch correspondant à chacun d’eux au cours des prochaines semaines:

Force vitale (connue sous le nom de Salamandre en Occident, spin-off des Matamarciens au sein de la série Gradius)

Archives d’arcade – Hamster, Flak Attack (Nintendo Switch eShop)

P.O.W.: Prisonniers de guerreVilain garçon

Formation ZGanbare Ginkun

