Hands On – Final Fantasy VII Remake: Un vrai rêve

Des moments qui ont un impact

Je n’oublierai jamais ce moment, fin 1997, en arrivant chez l’un de mes meilleurs amis du primaire, il m’a surpris en me montrant une box PlayStation qui ne contenait pas un, mais trois disques. «Mes parents viennent de m’apporter ça des États-Unis, ils disent que c’est un jeu parlant, mais il semble que cela dure des années. Regardez, il se décline en trois albums. Je pense que c’est celui que nous avons vu annoncé à l’EGM il y a quelques mois, vous vous en souvenez? » Bien sûr, je me suis souvenu de “Final Fantasy VII!” J’ai crié sur son visage. «Ne tache pas! Avez-vous déjà commencé? ” J’ai de nouveau élevé la voix, je ne pouvais pas de l’émotion. A quoi il a répondu par “oui … mais maintenant que je ne suis pas tellement de ces jeux, j’attendais que vous veniez car je sais déjà qu’ils vous rendent fou … comment avez-vous dit qu’ils s’appelaient?”. Tournant les yeux pour le voir, j’ai répondu sans penser «RPG! Oui oui, maintenant, mettons-le dans un bon moment »À mon malheur, à cette époque, je n’avais pas la nouvelle console Sony à la maison, j’ai dû me contenter de mon N64 et continuer à regretter d’avoir accepté de donner mon NES et SNES . Quoi qu’il en soit, ce jour-là, encore une fois, le Square Soft est tombé amoureux.

La fin des années 90 était assez intéressante pour le médium. La grande majorité des développeurs passaient un très mauvais moment, car le passage aux graphiques 3D était plus difficile que prévu, cependant, la révolution qui a amené des technologies telles que les CD, a permis aux jeux vidéo d’atteindre des horizons qui semblaient impossibles , en particulier dans la partie narrative. Final Fantasy VII était l’un de ces titres qu’à l’époque, tout le monde mentionnait d’une manière ou d’une autre. Pour mon ami, dont je vous ai parlé dans le paragraphe précédent, c’était son entrée dans le monde merveilleux des RPG japonais et il est actuellement l’une des personnes les plus passionnées que je connaisse de ce genre. Ce que je veux vous dire avec tout cela, c’est que nous sommes confrontés à un jeu qui a marqué des vies et qui sera maintenant ramené à travers un remake.

Il y a quelques semaines, nous avons eu la chance de visiter les bureaux de Square Enix en Californie pour passer un peu plus de trois heures avec Final Fantasy VII Remake, un jeu qui essaie juste de donner une nouvelle définition au terme remake et en même temps, de respecter l’énorme légende dans laquelle il se tient. Se pourrait-il que l’équipe dirigée par Yoshinori Kitase lui rende justice? Quelles questions avons-nous encore après avoir essayé cette démonstration prolongée? Nous vous disons tout dans nos mains sur spéciales.

Réinvention profonde

Des termes tels que remake, remastering, etc., deviennent de plus en plus compliqués à définir et à atteindre un point formel ou au moins standard, cela ressemble à quelque chose de très loin, c’est-à-dire que tout le monde imagine ce qu’il pense le mieux quand quelqu’un nous mentionner l’un de ces mots. Quand à l’E3 de 2015, Square Enix est sorti pour annoncer que son emblématique Final Fantasy VII allait être relancé, il nous est apparu clairement que nous étions confrontés à une profonde restructuration du grand classique, au point qu’en fait, on a l’impression que dans la réalité Final Fantasy XVI était en cours de développement au lieu d’une simple relance.

Après la démo que Kitase lui-même nous a montrée à huis clos en E3 l’année dernière et ce que j’ai joué dans le même événement, il est devenu clair pour moi qu’en fait, Square Enix ne voulait pas seulement relancer Final Fantasy VII, mais voulait l’apporter au la modernité dans tous les aspects, des thèmes de présentation visuelle et auditive, à des choses comme une refonte complète de votre gameplay et de vos scénarios.

Avant de continuer à embaucher à quoi il ressemble et comment on entend Final Fantasy VII Remake, il semble important de vous parler de la façon dont son gameplay a été repensé, puisque le système traditionnel a été changé tour à tour dans la version originale, pour Nous présentons des mécaniques beaucoup plus attachées à l’action mais qui d’une certaine manière, ne perdons pas de vue le sens tactique qui est si important pour tout RPG car en effet, c’est toujours un jeu de rôle.

Tout comme je vous l’ai dit dans mon E3 Hands On, Final Fantasy VII Remake est une sorte de mélange entre hack & slash et RPG à tour de rôle. En utilisant le bouton carré, vous pouvez exécuter des attaques normales contre les ennemis ou les boss que vous avez devant, mais avec cela, vous pouvez à peine vous frayer un chemin à travers toute l’aventure, car en réalité, la base de vos attaques est donnée par au milieu d’un menu de commandes qui, à son tour, est divisé en capacités ou mouvements spéciaux, magie et objets. Lorsque vous appuyez sur X sur DualShock 4, ce menu s’ouvre et toute l’action se bloque pratiquement. Cela ne s’arrête pas complètement, mais il est fortement encouragé de nous laisser le temps de choisir nos mouvements.

Il est très important de prendre en compte que pour avoir accès à ce menu, il est nécessaire que notre ATB soit chargé. Ces barres sont remplies lorsque nous faisons des attaques normales, et elles le font plus rapidement lorsque nous utilisons un certain personnage car en fait, dans notre aventure, nous pouvons être accompagnés de deux autres personnes, qui se battront à nos côtés mais qui aussi, nous pouvons Donnez des commandes différentes. Ce mécanisme consistant à changer de personnage et à donner des ordres, a été l’un des plus appréciés de mon temps avec Final Fantasy VII Remake et cela m’a surtout fait voir l’énorme personnalité que le jeu a en tant que RPG indépendant du travail dans le C’est basé.

Je vous dis que dans cette session j’ai pu jouer tout le premier et le deuxième chapitre de l’aventure. Plus tard, j’ai sauté à une partie du septième, puis à une confrontation avec le dixième leader. Je ne sais vraiment pas pourquoi Square a décidé de nous montrer le jeu de cette façon, mais je pense que l’intention était liée à notre capacité à expérimenter autant d’ingrédients que possible dans le temps que nous avions avec le jeu. Ça a été réussi? Je dirais oui, car j’ai déjà eu une idée beaucoup plus large de ce qu’est le système de combat et de son comportement dans des situations plus compliquées, ainsi que de la structure générale du jeu.

Avec ce qui précède, je veux dire que, en particulier avec le chef du chapitre 10 avec lequel j’ai pu me battre, j’ai réalisé que la partie «hack & slash» de Final Fantasy VII Remake, est en fait quelque chose de secondaire. J’ai remporté la victoire – pas avant de mourir une seule fois – sachant à quel moment exécuter chacune des capacités et de la magie de mes personnages, mais plus important encore, bien choisir quand basculer entre eux pour augmenter leur ATB et même exécuter leur Limitez à faire tous les dégâts possibles. Ce que je veux vous dire avec tout cela, c’est que même si au début Final Fantasy VII Remake peut sembler être un RPG d’action, la réalité est que la tactique et le fameux “menu” sont le véritable noyau de son gameplay et oui, Il fonctionne et s’écoule mieux qu’il ne devrait grâce à une conception d’interface exceptionnelle.

Comme je l’ai dit lors de l’E3, Final Fantasy VII Remake pourrait bien être considéré comme Final Fantasy XVI car, encore une fois, Square Enix repense et réinvente dans le bon sens le fonctionnement d’un RPG moderne. La meilleure chose à propos de tout cela, c’est qu’une fois de plus, ils comprennent parfaitement comment prendre des mesures dans d’autres directions sans perdre de vue le genre qu’ils interprètent. Le rythme du jeu en lui-même rend la tâche plus difficile. C’était terrible quand on m’a dit que mon temps était terminé.

Doutes, doutes et plus de doutes

Quelque chose que je peux vous signer à partir de ce moment est que Final Fantasy VII Remake sera un jeu extrêmement amusant et excitant à jouer qui nous laissera la bouche ouverte avec votre présentation visuelle et auditive, cependant, il y a encore beaucoup de questions sur la table, à propos de Tous ceux qui ont à voir avec sa durée, souvenez-vous bien, ce n’est qu’une première partie d’un tout, dont, en passant, nous ne savons toujours pas combien de parties supplémentaires il aura et comment il sera lancé. Et avant de me dire “on dit que ça va durer 40 heures”, je vous dis que cette information n’était qu’une rumeur qui n’a jamais été confirmée.

La première chose à dire à ce sujet est que juste pour étendre des sections du jeu original, différentes parties complètement nouvelles ont été ajoutées. Pour clarifier les choses, je vous dis que par exemple, la démo que j’ai jouée en E3 qui couvrait le premier chapitre et qui était très fidèle au début du jeu original, a duré environ 20 minutes. Maintenant, dans cette nouvelle démo que j’ai essayée, cette même partie m’a pris près de 50 minutes, ceci parce que différentes sections ont été ajoutées, comme celle qui devait esquiver un laser. Cela me donne le message que l’on nous racontera exactement la même histoire qui nous a été racontée en 1997, uniquement avec certains agrégats qui lui donneront beaucoup plus de profondeur et, surtout, de temps de jeu. -Je vous recommande de vérifier le gameplay qui est joint à la fin de ce contenu dans lequel cette section dont je parle.

Combien de temps durera cette première partie de Final Fantasy VII Remake? Nous ne savons toujours pas encore, mais il est important de souligner que le jeu original a duré un peu plus de 30 heures. Cette tendance des RPG de plus de 100 heures est quelque chose de nouveau. Avant, les matchs duraient beaucoup moins. Si je devais parier, je dirais que cette première partie de Final Fantasy VII Remake durera environ 25 heures. Je dis ce qui précède en se basant sur le fait que ce que j’ai essayé, c’est du contenu en substance pure, c’est-à-dire qu’à aucun moment on ne m’a montré une section dans laquelle, par exemple, vous pourriez aller faire du broyage ou une quête qui semblait remplie. Final Fantasy VII n’a jamais été un RPG en monde ouvert et j’ai l’impression que ce remake n’essaiera pas de l’être. C’est un RPG linéaire et cela ne semble pas changer.

Au moins dans mon cas, je préfère beaucoup plus une expérience courte mais pleine de substance. La vérité est que ces jeux, en particulier les RPG ou Open Worlds, qui tentent de prolonger artificiellement leur vie avec une avalanche d’activités sans importance et sans importance, me donnent plus de paresse. Bien sûr, Square Enix devra communiquer très attentivement combien de temps durera Final Fantasy VII Remake, car comment les choses sont maintenant, en particulier sur Internet où absolument rien n’a le goût d’un public ingrat, quelque chose comme la durée de l’expérience, Cela pourrait fortement affecter la perception du jeu, quelle que soit sa qualité. J’espère que, encore une fois, les critiques ne doivent pas être le bouclier de la haine insensée lorsqu’ils défendent quelque chose avec substance.

Combien de parties Final Fantasy VII Remake sera-t-il divisé? Pouvez-vous exporter votre fichier de sauvegarde de l’un à l’autre? Ce sont toutes des questions auxquelles pour une raison ou une autre, Square Enix n’a pas voulu résoudre mais j’espère que nous pourrons répondre très bientôt pour savoir quels sont les plans. Si je devais parier, nous sommes confrontés à une trilogie qui se transforme probablement en quelque chose de différent de ce que l’œuvre originale était. Et oui, je pense qu’il sera possible de faire passer votre progression de la première à la deuxième partie puis à la troisième supposée, par exemple.

Les rues de Midgar

Bien sûr, quand nous parlons du retour d’un jeu classique qui a été lancé lorsque les graphismes 3D ont commencé à faire leurs premiers pas, nous attendons tous quelque chose qui nous surprend vraiment dans les sujets visuels et auditifs, ce qui, je pense, depuis qu’il a été montré Il y a près de cinq ans, il a précisé que c’était l’une des priorités de Square Enix. Oui, Final Fantasy VII Remake ressemble et ressemble à une super production moderne AAA et à plus d’une occasion, il vous fera vibrer en vous transportant dans son merveilleux monde de fantasy et de science-fiction.

Croyez-le ou non, Final Fantasy VII Remake est fabriqué avec la dernière version d’Unreal Engine. Aussi surprenant que cela puisse paraître, Square Enix a décidé de mettre de côté son coûteux moteur lumineux que nous avons vu en action avec Final Fantasy XV. Ce qui est le plus frappant, c’est que quand on voit le jeu s’exécuter en temps réel, on ne remarque nulle part que ce fameux moteur graphique est utilisé qui nous impressionne plus chaque jour pour sa flexibilité. Ici, sans aucun doute, vous pouvez voir la direction artistique incroyable qui est utilisée, car en fait, tout semble fonctionner sur la technologie du studio japonais, sans parler de la musique orchestrée du légendaire Nobuo Uematsu.

En plus de n’avoir jamais été aussi réel dans les rues humides et froides de Midgar, nous accordons une attention incroyable aux détails dans tous les coins du jeu, des animations faciales au fabuleux effet de ralenti qui peut être vu lorsque vous ouvrez le menu de commande Je suis toujours choqué par l’apparence des particules au ralenti lorsque vous essayez de donner un ordre au milieu de toute l’action. Une autre chose qui est sans aucun doute d’attirer l’attention est la fabuleuse performance du jeu. Bien que j’aie vu des scènes vraiment chaotiques, le framerate est resté stable et sans problème.

Je peux vous dire qu’après avoir essayé cette version, il est clair que Final Fantasy VII Remake est terminé et prêt à être mis sur le marché, au-delà de quelques ajustements avec des choses comme la synchronisation des lèvres, je n’ai rencontré aucun bug ni problème De considération, en plus de ce que je répète, les performances du jeu sont vraiment impressionnantes. Il convient de mentionner que je l’ai joué sur une PS4 Pro, mais je suis sûr que si vous prévoyez de l’apprécier sur une PS4 standard, vous n’aurez pas beaucoup de mal.

En conclusion et bien sûr, avant d’avoir le produit final entre nos mains, j’ose m’assurer que Final Fantasy VII Remake est le rêve que nous avions depuis qu’on nous avait dit que cela allait se produire. Bien sûr, il y a encore des doutes quant à sa durée et à d’autres éléments, mais je pense qu’en laissant cela de côté, nous sommes confrontés à un travail remarquable qui se battrait même pour être le jeu de l’année. Oui, cette approche est tellement différente et fraîche que Square Enix a son grand classique de 1997.

Final Fantasy VII Remake sera lancé le 10 avril en exclusivité temporaire pour PlayStation 4.

