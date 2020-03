Hands on: Le Dongii est une station de commutation qui tient dans votre poche, et nous l’aimons

© Nintendo Life

Mise à jour: Depuis que le long métrage a été écrit, la campagne Kickstarter a été interrompue en raison d’un “litige de propriété intellectuelle”. Lorsque la campagne a été lancée, une deuxième campagne – qualifiée de «fausse» par Better Digi – a également été mise en ligne. Que cela soit lié ou non, nous le saurons sans doute bientôt. Nous avons contacté Better Digi et mettrons à jour cette pièce avec sa réponse lorsque nous l’aurons.

Hier, nous avons annoncé que le Dongii de Better Digi – une station d’accueil Switch suffisamment petite pour tenir dans votre poche – avait frappé la plateforme de financement participatif Kickstarter. Nous avons en fait une de ces unités au bureau de Nintendo Life depuis quelques semaines maintenant, et nous l’avons mise à l’épreuve pour voir de quoi il s’agit. La bonne nouvelle? Ce minuscule petit appareil change la donne, offrant non seulement aux propriétaires de Switch une alternative bon marché au dock officiel cher et difficile à trouver, mais également une option merveilleusement portable qui peut facilement être transportée avec la console si vous êtes rendre visite à un ami et imaginer une action ancrée.

Le Dongii rejoint le Genki Convert Dock de Human Things dans la catégorie des minuscules docks Switch et possède un seul USB-C mâle d’un côté, qui se branche sur l’alimentation (plus à ce sujet dans une seconde). De l’autre, il propose trois ports: HDMI, USB-C et USB-A. Les deux premiers sont assez explicites; ils connectent respectivement le Dongii à votre téléviseur et à votre Switch. Ce dernier sert à connecter des appareils physiques, tels que des contrôleurs filaires. Il y a aussi la capacité Bluetooth 5.0 pour que vous puissiez connecter l’appareil à des appareils audio sans fil comme des écouteurs, avec l’appairage géré par un bouton physique sur le Dongii lui-même (il convient de noter que la version la moins chère du Dongii ne prend pas en charge Bluetooth).

Cependant, le Dongii lui-même n’est qu’une partie de l’image – il doit être connecté à un chargeur USB-C pour fonctionner correctement, et même dans ce cas, il doit s’agir d’un chargeur qui fournira le jus requis. Lorsqu’il est entièrement assemblé, l’unité est nettement plus petite que la station d’accueil Switch d’origine, qui, nous l’oublions, a également besoin d’une alimentation électrique volumineuse pour fonctionner. L’unité finale sera livrée avec son propre chargeur GaN 65 W, mais ce n’était pas prêt lorsque notre unité d’examen nous a été envoyée, nous avons donc utilisé un bloc d’alimentation USB-C standard de 45 W.

© Nintendo Life

Bien que cela alimente très bien le Dongii, il ne fournit pas la capacité de charge rapide de la station d’accueil 65 W plus puissante. Ce n’est pas aussi agréable à regarder car il n’a évidemment pas été conçu avec le Dongii à l’esprit, mais le produit final sera beaucoup plus attrayant. Un autre avantage du chargeur du Dongii détachable est que vous pouvez le brancher directement sur n’importe quelle batterie portable qui prend en charge USB-C PD et fournit la bonne quantité d’énergie – combinez cette configuration avec un écran portable, comme le C-Force CF016XT, et vous prenez votre configuration «sur la route» à un tout nouveau niveau.

Bien entendu, s’agissant des quais tiers, la question de la sécurité est toujours présente. Nous avons eu des rapports de quais brisant des consoles Switch dans le passé, certains suggérant que, au début de l’USB-C, le protocole n’était pas standard sur tous les produits. Cependant, selon Better Digi, le Dongii bénéficie d ‘”années d’optimisation” et “d’innombrables cycles de tests”, ce qui signifie qu’il “fournit la tension et l’ampérage appropriés au commutateur en fonction de son niveau de batterie et assure les meilleures performances et les plus sûres” .

© Better Digi © Better Digi © Better Digi © Better Digi

Bien que nous ne puissions pas catégoriquement dire que cela est totalement vrai, nous n’avons rencontré aucun problème lors de l’utilisation du Dongii au cours des dernières semaines, même lors de son utilisation via le chargeur tiers susmentionné. Better Digi affirme également que, comme le commutateur n’est pas réellement “ ancré ” pendant l’utilisation, l’accumulation de chaleur est moins problématique. Nous avons tous entendu des rapports anecdotiques de consoles se déformant alors qu’elles chauffent à l’intérieur du dock, mais nous ne sommes pas sûrs que ce soit un problème aussi répandu que Better Digi pourrait vous le faire croire.

Dongii est donc un excellent accessoire pour votre Switch, mais ce n’est pas la fin de son utilité; car il prend en charge la norme USB-C, il peut également être utilisé avec des appareils autres que votre commutateur, tels que des ordinateurs portables. Le port USB-A vous permet de brancher des lecteurs flash et d’autres accessoires, et vous pouvez même utiliser l’appareil pour connecter votre smartphone à un moniteur, le transformant en un ordinateur que vous pouvez transporter dans votre poche (en supposant qu’il possède la fonctionnalité qui est , comme les téléphones Samsung). Il est capable de produire jusqu’à une résolution 4K à cet effet.

À partir de seulement 29 $ via sa campagne de financement participatif (il monte ensuite à 65 $), le Dongii est susceptible de devenir un appareil incontournable pour les propriétaires de Switch. Il a déjà doublé son objectif Kickstarter initial de 10000 $, et si vous êtes actuellement sur la clôture pour soutenir cette campagne de financement participatif, nous vous recommandons de lui donner un coup de pouce – surtout si vous êtes un grand voyageur ou êtes simplement sur le marché pour un deuxième quai dans votre maison.

.