Hands On – Outriders: Square Enix mise sur des tireurs de butin

D’un passé chancelant

Exceller dans l’une des industries les plus compétitives du monde est une tâche presque impossible dans laquelle, comme d’habitude, la grande majorité échoue souvent quel que soit le budget. Au cours de la dernière génération, Epic Games a décidé de parier sur un petit studio polonais appelé People Can Fly, qui s’est vu confier la mission compliquée et intéressante de donner vie au quatrième volet d’une franchise qui, d’ici 2013, au milieu de la brillante ère de Xbox 360, avait déjà accroché le titre de “star” dans les rangs de Microsoft. Au final, Gears of War: Judgment est devenu un titre méprisé par les fans malgré le fait qu’il ne présentait en aucun cas une mauvaise expérience. Maintenant, au milieu de 2020 et avec beaucoup plus d’expérience, les développeurs européens se sont alliés à Square Enix pour donner vie à Outriders, un titre que nous pourrions essayer il y a quelques jours lors d’un événement spécial dans la ville de Los Angeles, en Californie.

Donner une continuité à une série est une chose, mais créer une IP complètement à partir de zéro est très différent. Juste avant d’avoir été les architectes du Jugement pas si cher, People Can Fly a tenté sa chance avec une idée à lui sous la tutelle d’Epic Games lui-même. Sans aucun doute, le concept et la fondation de Bulletstorm étaient attrayants, mais pour différentes raisons, le SPF a dû se contenter d’un succès très moyen, bien sûr, pas avant de laisser de précieuses leçons qui, nous l’espérons, ont été appliquées dans le développement de Outriders, un jeu discrètement révélé dans le passé E3 qui, maintenant avec Square Enix derrière dans le rôle d’éditeur, cherchera à donner une nouvelle vie à un sous-genre qui a eu du mal même s’il n’y a pas longtemps, était considéré comme l’un des grands futurs de la à moitié entier

Gears rencontre Destiny avec une touche de RPG

Outriders est l’un de ces jeux qui comprend généralement beaucoup de choses à la fois et essaie également de présenter un air frais à lui seul. La vérité est que, aussi compliqué que cela puisse paraître quand on voit l’une de ses avancées, nous sommes confrontés à un titre extrêmement honnête qui, selon ce que nous jouons dans cet aperçu de presse spécial, a des objectifs extrêmement clairs et réalisables parce que, comme je le disais , profite de nombreuses idées déjà prouvées que si elles sont exécutées correctement, elles pourraient donner des résultats beaucoup plus intéressants et exceptionnels qu’on ne pourrait l’imaginer.

People Can Fly n’a pas fait le tour et de la même manière, nous, nous vous disons directement et concrètement que nous sommes face à un nouveau shooter de butin moderne qui cherche à utiliser des éléments RPG classiques pour présenter une solide expérience dans le domaine du gameplay, de la structure et le récit. Sûrement pour ce moment, vous penserez que nous sommes confrontés à un nouveau clone de quelque chose comme Destiny ou The Division et dans une bonne partie, vous devinez bien, mais je vous dirais également que les ingrédients que le studio polonais a mis à l’intérieur du bol dans lequel il se prépare leur nouveau jeu, faire l’expérience montre des signes d’avoir leurs propres jambes pour devenir un projet viable dans tous les sens.

Dans Outriders, nous prenons le contrôle d’un soldat qui fait partie d’une excursion humaine qui vient d’arriver dans un nouveau monde pour le coloniser. Après un certain événement que je préfère ne pas vous révéler, les explorateurs se rendent compte que leur nouvelle maison potentielle, abrite une force inconnue qui, au-delà d’être le salut de l’espèce, devient une menace forte qui pourrait y mettre fin pour toujours.

Au début de l’aventure, il vous sera demandé de créer un personnage à travers un éditeur qui fonctionne vraiment mieux que ce qui se passe habituellement avec ce type d’outils. Une fois que vous passez un prologue qui, bien sûr, fait office de tutoriel, la véritable aventure commence. Juste au moment où vous dépassez ce point, le jeu vous fait choisir entre l’une des quatre classes qui seront disponibles – dans la démo que nous avons testée, seules trois d’entre elles étaient activées – chacune avec ses propres avantages, inconvénients et style.

Avant de vous dire comment fonctionne tout ce système de classe et ainsi de suite, il me semble qu’il est sage de vous parler un peu de la structure et du système de jeu général de ce titre. La base de tout est clairement la façon dont les livraisons Gears of War fonctionnent; c’est-à-dire que nous sommes face à un tireur à la troisième personne avec une vue par-dessus l’épaule dans laquelle être couvert d’éléments de scène pour faire votre chemin est l’une de ses principales mécaniques. Il est tout à fait indéniable et absurdement évident que le travail effectué avec la saga et la compagnie Marcus Fenix ​​sert d’axe central à ce nouveau pari, un problème qui pourrait d’une part sembler mauvais à cause de l’originalité de l’idée mais de l’autre , nous sommes confrontés à quelque chose que nous savons déjà qui fonctionne et bien sûr, c’est extrêmement amusant à consommer.

Sur la base de ce que je viens de décrire, nous avons une structure également très bien connue et qui, franchement, je pense qu’elle s’intègre très bien. A travers une base principale qui fait office de hub, vous serez répartis à différents niveaux où vous devrez répondre à une série d’objectifs. Je pense qu’il est important de préciser que contrairement à The Division, par exemple, Outriders n’est pas un jeu à monde ouvert. Il est plutôt similaire à Destiny dans lequel il y a principalement des niveaux linéaires très bien définis dans lesquels les missions sont effectuées.

Oui, Outriders est un jeu entièrement en ligne dans lequel vous n’irez pas depuis l’écran d’accueil si vous n’êtes pas connecté au réseau bien que cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas jouer seul. En fait, on nous a assuré que le jeu s’ajuste automatiquement pour que n’importe qui puisse le terminer du début à la fin sans avoir à jouer avec quelqu’un d’autre. En parlant de jouer avec quelqu’un d’autre, nous avons le titre vous permet de partager l’aventure avec jusqu’à deux amis de plus et oui, évidemment, tout est conçu pour être mieux apprécié en compagnie.

Après avoir clarifié ce qui précède, je vous dis qu’être un tireur de butin tout au long du trimestre, une grande partie du plaisir des Outriders est basée sur le type de récompenses qui nous sont accordées aux joueurs après avoir surmonté ceci ou cela. tâche, soit une quête secondaire accordée par l’un des multiples PNJ, soit l’une des principales missions de l’histoire qui permettent au récit de se dérouler. Cinq types de bizarreries vous attendent dans des pièces d’équipement et des armes allant des fusils d’assaut, des tireurs d’élite, des fusils et des fusils de chasse aux gants, casques, bavoirs, pantalons, gants et chaussures pour habiller votre personnage.

Certes, pour le moment, l’idée peut sembler être la plus générique au monde, cependant, je dois encore vous dire ce que je pense, cela donne à Outriders toute sa personnalité et cela bien sûr, cela lui permet de se distinguer de ses contemporains similaires: les pouvoirs spéciaux de chacune des classes. Comme je l’ai commenté, dans la démo, vous pouvez choisir dans trois d’entre eux et je pense que la chose la plus prudente est de vous parler des Tricksters, qui a été celui que j’ai choisi et que j’ai utilisé pendant une période de près de trois heures de jeu.

Chaque personnage peut avoir jusqu’à trois compétences différentes correspondant à sa classe, cependant, au fur et à mesure que vous progressez, d’autres seront déverrouillées et là, vous devrez prendre une décision sur celles à quitter et celles à supprimer. Ici, la bonne nouvelle est qu’à tout moment vous pouvez modifier la configuration de vos super pouvoirs, donc expérimenter avec différents styles de jeu dans la même classe, est quelque chose pour lequel Outriders a été conçu.

Une fois expliqué ce qui précède, je vous dis qu’en tant que Trickster, j’ai d’abord reçu une sorte de coup de mêlée qui a gelé mes ennemis pendant quelques secondes et les a également blessés. Peu de temps après avoir obtenu le pouvoir de créer un champ de force capable de contenir les tirs ennemis et, s’il était créé près d’un ou plusieurs attaquants, je les gelais également afin que mon équipe et moi fassions tous les dégâts possibles. Pour couronner le tout, j’ai débloqué une grande capacité qui m’a permis de sélectionner un ennemi pour plus tard, de se téléporter derrière lui pour l’attaquer par surprise.

Sans aucun doute, cette partie des super pouvoirs était celle que j’ai appréciée la plupart de mon temps avec cette version précédente d’Outriders, car comme je vous l’ai dit au début du contenu, le jeu peut sembler quelque peu générique et sans sa propre personnalité si Vérifiez simplement leurs mécanismes de jeu. La chose change beaucoup lorsque vous réalisez toutes les possibilités que ces compétences vous offrent sur le champ de bataille, que vous soyez seul et avec deux autres amis mélangeant des pouvoirs différents. Soit dit en passant, je répète que nous avons été assurés qu’il est possible de terminer le titre du début à la fin en étant complètement seul, cependant, la connexion Internet constante est une exigence, que vous soyez seul ou non.

Quelque chose de très frappant de l’utilisation de ces pouvoirs que chacune des classes a, a eu quelques implications au niveau du gameplay que je crois, cela vaut la peine d’être noté parce que la vérité, je ne sais pas bien même si c’est quelque chose de positif ou négatif pour le expérience générale Lorsque vous commencez votre aventure dans Outriders, tout se comporte de la même manière que dans Gears of War, c’est-à-dire que vous tirez, vous couvrez et cherchez d’autres couvertures pour avancer. Le tout dans une sorte de danse bien coordonnée. Ce flux de jeu a radicalement changé lorsque j’ai obtenu mes premières compétences et j’ai commencé à voir de nouveaux types d’ennemis.

En raison de la nature principalement en mêlée des compétences en jeu et du fait que la grande majorité des ennemis, au lieu de tirer de loin, cherchaient à nous attaquer à courte distance, nous constatons que toutes les mécaniques de tir et de couverture nous sont passées au second mandat. Maintenant, nous tournions constamment autour de l’arène dans laquelle nous nous trouvions, car rester au même endroit n’était pas une option pour survivre. Comme je vous l’ai dit, ce n’est pas nécessairement mauvais ou bon, c’est seulement une forme de flux différente de ce que nous attendions. Je ne sais pas avec certitude si c’était une conséquence intentionnelle ou imprévue de la conception.

Revenant un peu sur le thème de la structure du jeu, je vous dis qu’il est possible de déplacer manuellement la difficulté des confrontations que vous avez, bien sûr, pour augmenter la possibilité d’un meilleur butin. Plus le combat est compliqué, meilleurs sont les prix que vous recevrez. De même, quelque chose qui a attiré mon attention est que les quêtes secondaires peuvent être répétées autant de fois que vous le souhaitez, bien sûr, pour passer au niveau supérieur et rechercher de meilleurs outils. Oui, il est clair que les Outriders auront leurs murs comme cela se produit généralement dans un RPG lorsque l’on nous présente un boss très compliqué ou impossible à battre à notre niveau actuel, il faudra donc recourir au fameux broyage à plus d’une occasion.

En parlant de boss, lors de la démo que nous avons essayée, nous avons pu en affronter quelques-uns. Tout comme vous l’imaginez sûrement déjà, ces êtres sont des éponges de dégâts avec certains schémas que nous devons surmonter en utilisant toutes nos forces. Sa conception n’est pas mauvaise, encore moins, mais il me semble que cette idée de nous faire répéter nos attaques sans s’arrêter devant un ennemi que vous avez dominé mais qui résiste beaucoup, peut être un peu fastidieuse mais bien sûr, nous parlons d’un propre élément du sous-genre auquel appartient Outriders.

Formule qui s’amuse sans aucun doute

Ma relation avec les tireurs de butin est assez éphémère mais tant qu’elle dure, c’est quelque chose que j’apprécie habituellement beaucoup. Les quelques mois que j’ai passés avec, par exemple, Destiny et sa suite, ainsi qu’avec The Division 2, ont été assez agréables, cependant, la répétition du sous-genre m’a finalement éloigné d’eux beaucoup plus tôt que ce que ses développeurs avaient sûrement prévu. Je mentirais à plat si je vous disais que ces heures avec Outriders étaient ennuyeuses. Tout le contraire. La vérité est que je ne pensais pas que le temps passait à quel point il était bien conçu en tant que jeu en termes de mécanique et surtout de contrôle, sans compter que le fait d’avoir mes deux compagnons avec moi pour toujours être en communication lui Plus à l’expérience.

Les Outriders vont-ils révolutionner le fonctionnement de ces jeux? J’en doute beaucoup. La vérité est que je vois très compliqué que les opinions négatives des tireurs de butin vont changer en quelque sorte parce que comme je l’ai répété tout au long de ce précédent, People Can Fly ne cherche pas le fil noir, encore moins . Ils veulent offrir un jeu vidéo solide qui interagit avec ceux qui aiment ce type d’expérience, ni plus ni moins. Soit dit en passant, on nous a assuré que le jeu ne comportera aucun type de microtransaction et que pour l’instant, le contenu qui sera publié après la première du titre n’a pas été défini.

Outriders devrait sortir plus tard en 2020 sur PS4, Xbox One et PC.

.